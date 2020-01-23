Карпаты просматривают хавбека и форварда

По информации Футбол News, на просмотре в «Карпатах» находятся как минимум два игрока.
Это полузащитник Геннадий Пасич, а также форвард Гегам Кадимян.
Пасич в нынешнем сезоне выступал за «Олимпик», а Кадимян вернулся из чемпионата Армении.
Отметим, что Карпаты из-за финансовых проблем потеряли ведущих игроков, в том числе Александра Кучера, Алексея Гуцуляка, Франсиско Ди Франко, Сергея Вакуленко, Романа Пидкивку и других.
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Источник — Футбол 1/Футбол 2
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