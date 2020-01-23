Карпаты просматривают хавбека и форварда

По информации Футбол News, на просмотре в «Карпатах» находятся как минимум два игрока.

Это полузащитник Геннадий Пасич, а также форвард Гегам Кадимян.

Пасич в нынешнем сезоне выступал за «Олимпик», а Кадимян вернулся из чемпионата Армении.

Отметим, что Карпаты из-за финансовых проблем потеряли ведущих игроков, в том числе Александра Кучера, Алексея Гуцуляка, Франсиско Ди Франко, Сергея Вакуленко, Романа Пидкивку и других.