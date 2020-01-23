Жозе МОУРИНЬО: «У нас нет атакующих игроков в запасе»

Наставник «Тоттенхэма» пожаловался на короткую скамейку запасных

  • 23.01.2020 12:25
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Жозе МОУРИНЬО: «У нас нет атакующих игроков в запасе»
© ФК Тоттенхэм. Жозе Моуриньо

Вчера «Тоттенхэм» в 24-м туре АПЛ обыграл «Норвич» - 2:1. Комментируя победу, наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо пожаловался на короткую скамейку запасных команды:

«Очень важная победа для нас в матче с очень сложным соперником. Во втором тайме у нас возникли проблемы, и в этом мы можем винить только себя.

Мы в таком положении, когда мне приходится думать, думать, думать. Я смотрю на запас – у нас нет там атакующих игроков.

Я вынужден был снять Ламелу с игры из-за усталости, но мы здорово отреагировали и забили второй гол.

Когда «Челси» хочет выиграть, они выпускают Батшуайи. Когда «Манчестер Сити» меняет Габриэла Жезуса, у них выходит Агуэро. Нам же прямо не везет с травмами: вернулся Льорис, но сломался Уинкс.

Трансферы? Каждый человек в клубе хочет дать команде наилучшие условия. Мы размышляем и общаемся каждый день. Надо сохранять спокойствие».

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Источник — BBC

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