Тоттенхэм и Лестер одержали важные победы в Английской Премьер-лиге

Форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко продолжает залечивать травму бедра

  • 22.01.2020 23:31
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Тоттенхэм и Лестер одержали важные победы в Английской Премьер-лиге
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22 января проходят матчи 24-го тура Английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» и «Лестер» одержали важные победы.

Форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко продолжает залечивать травму бедра. Без украинца «молотобойцы» ничего не сумели противопоставить «лисам» на выезде.

АПЛ. 24-й тур

«Лестер» – «Вест Хэм» – 4:1

Голы: Барнс, 24 (1:0). Рикарду Перейра, 45+5 (2:0). Нобл, 50, пенальти (2:1). Перес, 81, пенальти (3:1). Перес, 88 (4:1).
 
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Менди (Ндиди, 34), Тилеманс, Барнс (Морган, 83), Мэддисон, Варди (Ихеаначо, 44), Перес.
 
«Вест Хэм Юнайтед»: Рэндолф, Сабалета, Огбонна, Масуаку (Пабло Форнальс, 46), Крессуэлл, Диоп, Нобл, Лансини, Райс, Снодграсс (Антонио, 46), Алле.
 
Предупреждения: Шмайхель, 50. Огбонна, 79.
 
Судья: Кут.
 
Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

«Тоттенхэм» – «Норвич» – 2:1

Голы: Алли, 38 (1:0). Пукки, 70, пенальти (1:1). Сон Хын Мин, 79 (2:1).
 
«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген (Фернандеш, 75), Алдервейрелд, Орье, Уинкс (Дайер, 56), Алли, Ло Сельсо, Сессеньон, Сон Хын Мин, Ламела (Эриксен, 62), Лукас Моура.
 
«Норвич»: Крул, Хэнли, Бирам, Циммерманн, Ааронс, Теттей (Эрнандес, 82), Рупп (Дрмич, 86), Дуда, Маклин (Штиперманн, 90+3), Кантуэлл, Пукки.
 
Предупреждение: Кантуэлл, 47.
 
Судья: Кавана.
 
Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
 
Турнирная таблица Премьер-лиги
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
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      УАФ– М а ф і я!, 22.01.2020 23:37
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    Кореец Сон спас Моуриньо от очередного позора
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 22.01.2020 23:37
    0
    Кореец Сон спас Моуриньо от очередного позора
    Ссылка
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