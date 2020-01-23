В матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Тоттенхэм» дома обыграл «Норвич» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Тоттенхэм» — «Норвич» — 2:1
Голы: Алли, 38, Сон, 79 — Пукки, 70, с пенальти
Лучшие моменты матча Тоттенхэм - Норвич
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|70'
|ГОЛ ! С пенальти забил Теему Пукки (Норвич).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Деле Алли (Тоттенхэм).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Тоттенхэм
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.