Милан отказался отдавать Пентека в аренду

Итальянский клуб хочет продать футболиста

  • 23.01.2020 11:06
  • 322 просмотра
  • 1 комментарий
Милан отказался отдавать Пентека в аренду
© 90Min. Кшиштоф Пентек
«Милан» отказывается отдавать в аренду нападающего Кшиштофа Пентека.
 
В январе футболиста хотели арендовать «Атлетико» и «Тоттенхэм», однако «россонери» настаивают на продаже нападающего.
 
За Пентека «Милан» рассчитывает выручить 28-30 миллионов евро.
 
В текущем сезоне Пентек сыграл за «Милан» 19 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
 
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Источник — La Gazzetta dello Sport

(1 голос)

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Комментарии
    Роман Лелюк
      Роман Лелюк, 23.01.2020 11:23
    0
    Пентекост?
    Ссылка
    Роман Лелюк
      Роман Лелюк, 23.01.2020 11:23
    0
    Пентекост?
    Ссылка
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