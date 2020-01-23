Милан отказался отдавать Пентека в аренду

«Милан» отказывается отдавать в аренду нападающего Кшиштофа Пентека.
В январе футболиста хотели арендовать «Атлетико» и «Тоттенхэм», однако «россонери» настаивают на продаже нападающего.
За Пентека «Милан» рассчитывает выручить 28-30 миллионов евро.
В текущем сезоне Пентек сыграл за «Милан» 19 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет купить Пентека.
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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