СКОУЛЗ: «Поражение от Бернли должно вынудить руководство МЮ купить игроков»

Легенда «Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы клуб усилился новыми футболистами

  • 23.01.2020 10:42
  • 700 просмотров
  • 1 комментарий
СКОУЛЗ: «Поражение от Бернли должно вынудить руководство МЮ купить игроков»
© Skysports.com. Пол Скоулз

Известный в прошлом игрок МЮ Пол Скоулз заявил, что руководство клуба должно усилить команду до конца января.

«Это выступление (поражение от «Бернли») может принести ему пользу на трансферном рынке. Оно может побудить МЮ выложить деньги за игроков, которыми клуб интересуется – например, за Бруну Фернандеша», - сказал Скоулз.
 
Напомним, что в матче 24-го тура АПЛ «Ман Юнайтед» со счетом 0:2 уступил «Бернли».
 
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Источник — Daily Mirror

(3 голоса)

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Комментарии
    zizyyura
      zizyyura, 23.01.2020 11:00
    0
    Шо, опять?
    Ссылка
    zizyyura
      zizyyura, 23.01.2020 11:00
    0
    Шо, опять?
    Ссылка
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