СКОУЛЗ: «Поражение от Бернли должно вынудить руководство МЮ купить игроков»

Известный в прошлом игрок МЮ Пол Скоулз заявил, что руководство клуба должно усилить команду до конца января.

«Это выступление (поражение от «Бернли») может принести ему пользу на трансферном рынке. Оно может побудить МЮ выложить деньги за игроков, которыми клуб интересуется – например, за Бруну Фернандеша», - сказал Скоулз.