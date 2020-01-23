Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «У Днепра-1 сейчас нет цели быть в топ-6 УПЛ»

Наставник не ставит целью попадание в первую шестерку

  • 23.01.2020 09:45
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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «У Днепра-1 сейчас нет цели быть в топ-6 УПЛ»
© scdnipro1.com.ua

Зимой «Днепр-1» провел активную трансферную работу, подписав Александра Сватка, Лукаса Тейлора, Владимира Адамюка, Андрея Цурикова, Франсиско Ди Франко и Алексея Хобленко.

Несмотря на такое усиление, тренер Дмитрий Михайленко не ставит цель финишировать в топ-6 УПЛ.

— Восьмое место в турнирной таблице – нынешний максимум Днепра-1?
— Может, теоретически осенью могли подняться и выше, если бы удача повернулась к нам лицом в некоторых играх. Думаю, пару очков мы недосчитались и по другим причинам.

— Перед отъездом на сборы Днепр-1 подписал аргентинца Ди Франко и подписал первого бразильца в истории клуба Тейлора. Ранее вам приходилось работать с бразильцами?
— Оба этих футболиста качественные, адаптированные к УПЛ и в представлении не нуждаются. Их в чемпионате Украины уже хорошо знают. Что касается работы с бразильцами, то в дубле Днепра долгое время работал с нами Алсидеш. Потом был еще Пико. Поэтому опыт работы с легионерами из этой страны уже имеется.

— Что скажете про остальных новичков Днепра-1?
— Все они заметные в футбольных кругах футболисты, квалифицированные исполнители. Поэтому однозначно мы на них рассчитываем, и я уверен, что они усилят нашу команду. Это ребята  с именами, но их сначала надо интегрировать в команду. Это кропотливый процесс, который займет время, потому что фамилии в футбол не играют. Надеюсь, общими усилиями нам удастся друг другу помочь и они как можно быстрее вольются в нашу команду.

— С таким составом можно замахнуться на «шестерку», чтобы потом играть в первой группе команд?
— Такой цели у нас сейчас нет. Наша первоочередная задача на весну – стабилизировать игру, состав команды, потому что пришло много новичков. Нам на сборах надо определиться со схемой игры на весеннюю часть чемпионата, а также научиться играть под давлением, уметь не только самим прессинговать, но и выходить из под прессинга, с чем мы сталкивались в осенней части чемпионата. Впереди много работы, которую мы планируем выполнить на сборах, все это отрабатывая в контрольных матчах.

— На этом трансферная кампания Днепра-1 закончилась?
— Посмотрим. Не стал бы загадывать, но в ближайшее время подписывать больше никого не планировали.

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Источник — zbirna.com

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