Сетьен обвинил газон в плохой игре Барселоны с Ибицой

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал непростую победу команды над «Ибицой» (2:1) в матче 1/16 Кубка Испании.
«Наша команда мне не понравилась. Я бы предпочёл, чтобы всё было сделано иначе. Однако на таком газоне это было бы труднее.
Соперник интенсивно и агрессивно действовал в обороне, это было нелегко. Сделаем из этого выводы. Когда что-то получается плохо, вы можете это улучшить.
«Ибица» заслуживает большой похвалы, они провели очень хороший матч. Нам было нелегко. Нам было трудно. Кроме того, они первыми забили гол, и это всё усложнило», - сказал Сетьен.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.