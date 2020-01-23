Сетьен обвинил газон в плохой игре Барселоны с Ибицой

Каталонцы на последних минутах вырвали победу в Кубке Испании

  • 23.01.2020 09:23
  • 727 просмотров
  • 1 комментарий
Сетьен обвинил газон в плохой игре Барселоны с Ибицой
© ФК Барселона. Кике Сетьен

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал непростую победу команды над «Ибицой» (2:1) в матче 1/16 Кубка Испании.

«Наша команда мне не понравилась. Я бы предпочёл, чтобы всё было сделано иначе. Однако на таком газоне это было бы труднее.
 
Соперник интенсивно и агрессивно действовал в обороне, это было нелегко. Сделаем из этого выводы. Когда что-то получается плохо, вы можете это улучшить.
 
«Ибица» заслуживает большой похвалы, они провели очень хороший матч. Нам было нелегко. Нам было трудно. Кроме того, они первыми забили гол, и это всё усложнило», - сказал Сетьен.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    alegofich
      alegofich, 23.01.2020 09:25
    0
    нотатки динамо
    Ссылка
    alegofich
      alegofich, 23.01.2020 09:25
    0
    нотатки динамо
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности