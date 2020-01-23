Тоттенхэм согласовал трансфер форварда Реала Сосьедад

«Тоттенхэм» близок к покупке нападающего «Реала Сосьедад» Виллиана Жозе.

Как сообщает испанская пресса, лондонцы уже согласовали трансфер 28-летнего футболиста. Жозе должен заменить в «Тоттенхэме» Гарри Кейна, который получил травму.

В ближайшее время футболист отправится в Лондон для подписания контракта.

В этом сезоне Виллиан Жозе провел 20 матчей в Ла Лиге и забил 8 мячей.