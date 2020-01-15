ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал хавбека Бенфики Фернандеша

«Тоттенхэм» объявил о подписании хавбека «Бенфики» Жедсона Фернандеша.
Лондонский клуб арендовал футболиста на полтора года с опцией выкупа. Отмечается, что «шпоры» могут выкупить футболиста за 65 млн евро.
В этом сезоне Фернандеш провел 7 матчей в чемпионате Португалии.
В новой команде футболист будет выступать под номером 30.
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Источник — ФК Тоттенхэм
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