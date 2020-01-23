Рио ФЕРДИНАНД: «Кто покупает всех этих игроков в Манчестер Юнайтед?»

Легенда МЮ раскритиковал работу клуба на трансферном рынке

  • 23.01.2020 07:49
  • 1383 просмотра
  • 1 комментарий
Рио ФЕРДИНАНД: «Кто покупает всех этих игроков в Манчестер Юнайтед?»
© dailyactive.info. Рио Фердинанд

Известный в прошлом футболист Рио Фердинанд критически высказался о текущем составе команды.

«Я хочу, чтобы «Манчестер Юнайтед» был успешным. Не просто в одной области. Все нужно объединить, но для этого нужно, чтобы пришел кто-то с правильным видением.
 
Смотришь на некоторых игроков, которые пришли и думаешь: являются ли они игроками уровня «Манчестер Юнайтед» на самом деле? Кто покупает этих игроков? Тренер, который хотел их сейчас, или клуб?
 
600 миллионов фунтов стерлингов было потрачено на эту команду, а лучшими игроками в этом сезоне являются доморощенные таланты. Это говорит о многом. Это говорит о том, как плохо работает скаутская служба», - сказал Фердинанд.
 
Напомним ,что в матче 24-го тура АПЛ «Ман Юнайтед» со счетом 0:2 уступил «Бернли».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    ziganshinmaksimohko
    online
    ziganshinmaksimohko, 23.01.2020 08:27
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://vo.la/pZps
    Ссылка
    ziganshinmaksimohko
    online
    ziganshinmaksimohko, 23.01.2020 08:27
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://vo.la/pZps
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности