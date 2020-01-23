Рио ФЕРДИНАНД: «Кто покупает всех этих игроков в Манчестер Юнайтед?»

Известный в прошлом футболист Рио Фердинанд критически высказался о текущем составе команды.
«Я хочу, чтобы «Манчестер Юнайтед» был успешным. Не просто в одной области. Все нужно объединить, но для этого нужно, чтобы пришел кто-то с правильным видением.
Смотришь на некоторых игроков, которые пришли и думаешь: являются ли они игроками уровня «Манчестер Юнайтед» на самом деле? Кто покупает этих игроков? Тренер, который хотел их сейчас, или клуб?
600 миллионов фунтов стерлингов было потрачено на эту команду, а лучшими игроками в этом сезоне являются доморощенные таланты. Это говорит о многом. Это говорит о том, как плохо работает скаутская служба», - сказал Фердинанд.
Напомним ,что в матче 24-го тура АПЛ «Ман Юнайтед» со счетом 0:2 уступил «Бернли».
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Источник — BBC
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