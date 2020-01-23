Андрей ЦУРИКОВ: «Даже в Динамо так не хотел, как в Днепр»

27-летний украинский новичок «Днепра-1» Андрей Цуриков заявил, что давно мечтал играть за днепровский клуб.
«Лет пять у меня есть такая маленькая мечта – играть в «Днепре». Еще никогда в жизни не было, чтобы я так хотел играть в команде, как в «Днепре». Даже в «Динамо» так не хотел, как в «Днепр». Так что я сейчас счастлив, что нахожусь в команде. Только осталось вернуться на поле», — отметил Цуриков.
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Источник — ТК Футбол
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