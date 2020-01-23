Криштиану РОНАЛДУ: «Солидная игра против сильного соперника»

34-летний португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Ромой» (3:1) в поединке 1/4 финала Кубка Италии по футболу.
«Солидная игра против сильного оппонента. Вперед, в полуфиналы!», — написал Роналду в Instagram.
Роналду отметился забитым мячом на 26-й минуте встречи, открыв счет в матче.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.