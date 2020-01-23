Хань Син-Юнь/Чжу Линь — Киченок/Мирза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок примет участие в поединке 1/32 финала парного турнира Australian Open.
Киченок в паре с индийской спортсменкой Саней Мирзой сыграют против китайской пары Хань Син-Юнь/Чжу Линь. Поединок начнется в 3:00 по киевскому времени.
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Источник — Sport.ua
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