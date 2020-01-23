В поединке 24-го тура чемпионата Англии по футболу «Лестер» дома обыграл «Вест Хэм» со счетом 4:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лестер» — «Вест Хэм» — 4:1
Голы: Барнс, 24, Перейра, 45, Гуттьерес, 82, с пенальти, Ихеаначо, 88 — Нобл, 50, с пенальти
Лучшие моменты матча Лестер Сити - Вест Хэм Юнайтед
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер Сити).
|82'
|ГОЛ ! С пенальти забил Айосе Перес Гуттьерес (Лестер Сити).
|50'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марк Нобл (Вест Хэм Юнайтед).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Барбоза Перейра (Лестер Сити).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер Сити).
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Источник — YouTube
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