Реймс – ПСЖ – 0:3. Видео голов и обзор матча

22 января состоялся матч 1/2 финала Кубка французской лиги. «ПСЖ» переиграл «Реймс» (3:0) и стал вторым финалистом турнира.
Смотрите видео голов и обзор матча «Реймс» – «ПСЖ» – 0:3.
ГОЛ! 0:1. Маркиньос, 9 мин.
ГОЛ! 0:2. Н'Кломанд, 31 мин (автогол)
Видеообзор первого тайма
ГОЛ! 0:3. Куасси, 77 мин.
Удаление, Мунеси (Реймс), 73 мин
Видеообзор второго тайма
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Источник — Футбол 1/Футбол 2
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