Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Сикорский не имел права так поступать»

Наставник «Агробизнеса» - о скандале с экс-форвардом команды

  • 22.01.2020 21:30
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Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Сикорский не имел права так поступать»
© ФК Карпаты. Александр Чижвский

Главный тренер «Агробизнеса» прокомментировал разрыв контракта с форвардом Игорем Сикорским из-за поездки игрока в Россию и его фотографий с гербом и флагом соседней страны.

Чижевский рассказал, что это он увидел фотографии игрока и сообщил об это президенту клуба.

«Игорь Сикорский не имел права так поступать. Россия с нами воюет, а он поехал туда, сделал фото с российской символикой, выставил их в социальные сети. Я это заметил и позвонил президенту клуба. Вместе мы приняли решение, что такой игрок не имеет права находиться в нашей футбольной семье. Он должен был подумать о последствиях. Футболист хороший, был лучшим бомбардиром нашей команды, но даже этот факт не повлиял на решение», - сказал Чижевский.

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Источник — Экспресс

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