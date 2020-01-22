Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Сикорский не имел права так поступать»

Главный тренер «Агробизнеса» прокомментировал разрыв контракта с форвардом Игорем Сикорским из-за поездки игрока в Россию и его фотографий с гербом и флагом соседней страны.

Чижевский рассказал, что это он увидел фотографии игрока и сообщил об это президенту клуба.

«Игорь Сикорский не имел права так поступать. Россия с нами воюет, а он поехал туда, сделал фото с российской символикой, выставил их в социальные сети. Я это заметил и позвонил президенту клуба. Вместе мы приняли решение, что такой игрок не имеет права находиться в нашей футбольной семье. Он должен был подумать о последствиях. Футболист хороший, был лучшим бомбардиром нашей команды, но даже этот факт не повлиял на решение», - сказал Чижевский.