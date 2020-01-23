СТАХОВСЬКИЙ: «Грати 14 років за збірну – круто, але хтось має це перейняти»

Найкращий український тенісист Сергій Стаховський розповів про недавні виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії, поділився враженнями від дебютного розіграшу Кубка ATP, а також оцінив суперників в майбутніх матчах Кубка Девіса.

- Минулого тижня ви грали на супертурнірі в Австралії, а зараз доводиться виступати на челенджері в Європі. Наскільки важко дається перехід з одних змагань на інші?

- Коли був молодший – було легше. Зараз трохи важче даються такі зміни. Емоційно дуже складно грати на такому рівні після Великого Шолому. Важко себе налаштувати і підштовхнути до нормального робочого стану.

- Розкажіть, що сталося в другому колі кваліфікації AO проти чилійця Алехандро Табіло? (Стаховський програв у трьох сетах, вигравши першу партію - прим.).

- Нічого серйозного не сталось. Мій суперник видав непоганий поєдинок за загальним рівнем. Також у нас був перепад температури, було досить холодно, коли ми догравали. А в мене були проблеми з натяжками, з ракетками, але це не головне.

Загалом в мене було досить багато шансів у другому сеті, але я їх не реалізував. А потім суперник виглядав краще, зігравши більш солідний матч, ніж я.

- В результаті чилійця зупинив тільки Мілош Раоніч в другому колі основної сітки. Табіло дійсно показав високий рівень?

- Він грав непогано, але я не можу сказати, що це був рівень другого кола основної сітки Australian Open. До того ж, йому пощастило із жеребом, в першому раунді він грав проти іншого кваліфаєра. Але не можна сказати, що якби я виграв, то також пройшов би до другого кола. В тенісі кожен матч виглядає по-різному, цей склався не так як я хотів.

- Кого можна назвати фаворитами AO, можливо, з'являться «темні конячки»?

- Потенційні «темні конячки» щось дуже швидко вибувають: Шаповалов програв в першому колі, Береттіні, Оже-Альяссім. Приховані фаворити, на яких я б ставив перед початком, не дуже успішно стартували. Тому, мабуть, буду казати, що звичайні «конячки» у складі Джоковича, Надаля і Федерера дійдуть до півфіналів. Поки що я не бачу, як вони туди не дійдуть на фоні того як грає Велика трійка, і як діє молода гвардія, яка вже має і досвід, і певні вміння, які мали б допомогти їм перемагати ветеранів.

Навіть на ATP Cup Шаповалов зіграв дуже крутий матч проти Джоковича, а тут він приїжджає і програє в першому колі. Мабуть, в молодих гравців ще немає тієї стабільності, яка потрібна для великих перемог.

Я дивлюся матчі Федерера і Джоковича, вони мінімально втрачають енергію, намагаються якомога швидше закінчувати матчі, розуміючи, що п'ятисетові матчі на Шлемі – дуже довгий процес. В інших так не виходить.

Наприклад, якщо взяти навіть досвідченого Фоньїні, то він зіграв два 5-сетові матчі поспіль. Думаю, що в наступному колі йому буде вже важкувато. Десять сетів за дві доби – це дуже багато. Та й навіть за три.

- Ви згадали матчі Кубка ATP. Що можете сказати після завершення турніру, чи всі очікування виправдалися?

- Звісно, є нюанси. Є багато речей, які ми планували інакше. Але менеджмент ATP зробив все так, як вони вважали за потрібне. Сам продукт мені дуже сподобався, були емоційні і круті матчі. Очікувалося, що на першому турнірі року гравці будуть ще тільки шукати свою найкращу гру, але всі були готові зі старту. Загалом мені ATP Cup сподобався більше, ніж Фінал Кубка Девіса.

В Мадриді, до прикладу, було незрозуміло, чи гратимуть пару, коли рахунок вже був 2:0, були відмови. На ATP Cup такого не було, всі грали до останнього.

- Вже на початку березня збірна України зіграє в плей-оф Першої Світової групи Кубка Девіса проти команди Тайваню в Запоріжжі. Що можете сказати про майбутніх суперників, місце проведення та покриття?

- Якщо не помиляюся, то я в Запоріжжі ніколи не був. Тому дуже сподіваюся побачити в місті якомога більше всього цікавого.

Від мене була пропозиція обрати грунт, але вона не пройшла. Вирішили, що будемо стелити хард. У нас в команді демократія, більшість була за швидкий хард. А який він буде в результаті – побачимо на місці.

Що стосується збірної Тайваню, то тільки на перший погляд ця команда здається легким суперником. В них зараз є дуже непоганий юніор (18-річний Цзен Чунь-Сінь, №299 ATP - прим. Sport.ua), в них є Джейсон Юнг (№126 ATP). Також вони мають кількох молодих гравців і нам точно буде не легко. Але граємо вдома і велику роль зіграє, в якій формі ми з Іллею Марченком підійдемо до цих матчів. Можливо, до команди приєднається Олександр Долгополов, хоча він не грає вже більш ніж півтора року.

Якщо чесно, то хотілося б, щоб уже підтягувався молодняк. Грати 14 років за збірну – це круто, але мені б дуже хотілося, щоб хтось все це перейняв і почав тягнути на собі теж.

- Капітан збірної України Андрій Медведєв розповідав, що кілька років тому на горизонті взагалі не було видно майбутньої зміни, але зараз ситуація трохи покращилася, але все одно рівень недостатній.

- Рівень може змінитися протягом шести місяців, чи одного року. Інший Медведєв (четверта ракетка світу - прим.) тому є прикладом. Я чудово пам'ятаю, як в 2016 році на челленджері в Сан-Ремі до мене підходили його батьки і запитували, чи я не хочу його тренувати. Тоді він був всередині другої сотні. Я відповів, що ще не закінчив грати і мені ще ранувато.

Я сказав їм, що теніс – це така класна штука, що один тиждень може змінити все. Вам не потрібно панікувати, а просто зачекати. І він виграв той челленджер, закінчив сезон вже в сотні, а через рік виграв перший титул ATP в Сіднеї. В тенісі все реально в дуже короткий проміжок часу, але потрібно бути до цього готовим.

Володимир КЛЕПАЧ

ФОТО: Arata Yamaoka, ФТУ