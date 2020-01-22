Александр ЗИНЧЕНКО: «Поражает, как Лапорт работал для возвращения»

Украинский хавбек восхищен своим партнером по «Манчестер Сити»

  • 22.01.2020 20:59
  • 1739 просмотров
  • 0 комментариев
Александр ЗИНЧЕНКО: «Поражает, как Лапорт работал для возвращения»
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился своим мнением по поводу партнера по команде Эмерика Лапорта:

«Он важный для нас игрок, все об этом знают, особенно я. Я очень рад за него, поскольку видел практически полный путь его восстановления, по крайне мере значительную его часть. Поражает, как Лапорт работал для своего возвращения, он заслужил.

Он квалифицированный игрок и всегда может прикрыть мою спину, когда я ухожу вперед. Он все еще молод для центрального защитника, еще многому может научиться, но при этом уже игрок с опытом. Он провел много матчей, отлично знает свою позицию. С мячом он делает нашу игру быстрее, особенно своими первыми пасами с левой».

Вчера Зинченко провел полный матч против «Шеффилд Юнайтед» и помог «Манчестер Сити» победить 1:0.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Manchester Evening News

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности