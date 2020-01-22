Александр ЗИНЧЕНКО: «Поражает, как Лапорт работал для возвращения»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился своим мнением по поводу партнера по команде Эмерика Лапорта:

«Он важный для нас игрок, все об этом знают, особенно я. Я очень рад за него, поскольку видел практически полный путь его восстановления, по крайне мере значительную его часть. Поражает, как Лапорт работал для своего возвращения, он заслужил.

Он квалифицированный игрок и всегда может прикрыть мою спину, когда я ухожу вперед. Он все еще молод для центрального защитника, еще многому может научиться, но при этом уже игрок с опытом. Он провел много матчей, отлично знает свою позицию. С мячом он делает нашу игру быстрее, особенно своими первыми пасами с левой».

Вчера Зинченко провел полный матч против «Шеффилд Юнайтед» и помог «Манчестер Сити» победить 1:0.