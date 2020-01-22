Вячеслав ШЕВЧУК: «Мораес может заменить Яремчука в сборной»

Известный эксперт – о позиции центрфорварда в сборной Украины

  • 22.01.2020 19:54
  • 577 просмотров
  • 1 комментарий
Вячеслав ШЕВЧУК: «Мораес может заменить Яремчука в сборной»
© ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук

Телеэксперт Вячеслав Шевчук рассказал о том, кто может заменить травмированного Романа Яремчука в сборной Украины:

«На данный момент Яремчук очень важный игрок для сборной. Есть еще Мораес. Если в «Шахтере» он адаптирован, то в сборной есть определенные проблемы. Но со своим опытом он может заменить Яремчука. 

В ближайшем резерве не вижу никого, кто мог бы проявить себя на позиции центрфорварда, учитывая тактику Шевченко. Это большое упущение. 

Беседин, очевидно, не сможет помочь сборной на протяжении определенного времени из-за допингового скандала. Есть Селезнев, который неплохо выступает в Турции, есть Зозуля из чемпионата Испании. Но вряд ли Шевченко будет их привлекать. 

Если покажет себя Русин в весенней части за «Динамо», возможно, его вызовут для просмотра. Но будем верить, что, как и прогнозируют врачи, Яремчук выбыл на 2-3 месяца. Потом ему понадобится еще месяца два, чтобы набрать кондиции, к Евро он будет в готовности».

Ранее Русин заявил, что его цель – поехать на Евро-2020.

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Источник — UA-Football

(2 голоса)

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Комментарии
    Сергій Купенко
      Сергій Купенко, 22.01.2020 20:16
    0
    Оно нам надо?
    Ссылка
    Сергій Купенко
      Сергій Купенко, 22.01.2020 20:16
    0
    Оно нам надо?
    Ссылка
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