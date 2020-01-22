Вячеслав ШЕВЧУК: «Мораес может заменить Яремчука в сборной»

Телеэксперт Вячеслав Шевчук рассказал о том, кто может заменить травмированного Романа Яремчука в сборной Украины:

«На данный момент Яремчук очень важный игрок для сборной. Есть еще Мораес. Если в «Шахтере» он адаптирован, то в сборной есть определенные проблемы. Но со своим опытом он может заменить Яремчука.

В ближайшем резерве не вижу никого, кто мог бы проявить себя на позиции центрфорварда, учитывая тактику Шевченко. Это большое упущение.

Беседин, очевидно, не сможет помочь сборной на протяжении определенного времени из-за допингового скандала. Есть Селезнев, который неплохо выступает в Турции, есть Зозуля из чемпионата Испании. Но вряд ли Шевченко будет их привлекать.

Если покажет себя Русин в весенней части за «Динамо», возможно, его вызовут для просмотра. Но будем верить, что, как и прогнозируют врачи, Яремчук выбыл на 2-3 месяца. Потом ему понадобится еще месяца два, чтобы набрать кондиции, к Евро он будет в готовности».

Ранее Русин заявил, что его цель – поехать на Евро-2020.