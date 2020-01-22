Франсиско ДИ ФРАНКО: «Карпаты вернули весь долг»

Франсиско Ди Франко прокомментировал свой переход в «Днепр-1» и заявил, что не имеет финансовых претензий к своему бывшему клубу, «Карпатам»:

«Днепр-1» – хороший клуб. Команда очень сильная, рад, что пришел сюда. «Карпаты» вернули весь долг.

Мне нужен новый вызов, потому я в «Днепре-1». Хочу помочь команде занять высокие места в чемпионате».