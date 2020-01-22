Франсиско ДИ ФРАНКО: «Карпаты вернули весь долг»

Новичок «Днепра-1» не имеет финансовых претензий к бывшему клубу

  • 22.01.2020 19:38
  • 1126 просмотров
  • 1 комментарий
Франсиско ДИ ФРАНКО: «Карпаты вернули весь долг»
© ФК Карпаты. Франсиско Ди Франко

Франсиско Ди Франко прокомментировал свой переход в «Днепр-1» и заявил, что не имеет финансовых претензий к своему бывшему клубу, «Карпатам»:

«Днепр-1» – хороший клуб. Команда очень сильная, рад, что пришел сюда. «Карпаты» вернули весь долг.

Мне нужен новый вызов, потому я в «Днепре-1». Хочу помочь команде занять высокие места в чемпионате».

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Источник — ТК Футбол

(5 голосов)

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Комментарии
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 22.01.2020 20:12
    0
    Лев!!! Капітан!!!
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    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 22.01.2020 20:12
    0
    Лев!!! Капітан!!!
    Ссылка
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