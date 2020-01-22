Младен БАРТУЛОВИЧ: «Главная цель Ингульца – выход в УПЛ»

Сегодня «Ингулец» объявил о подписании полузащитника Младена Бартуловича.

Хорватский хавбек прокомментировал свой переход:

«У меня был долгосрочный контракт с «Волынью». Но это очень далеко от дома, я живу в Днепре. Поэтому я принял такое решение, чтобы быть ближе к дому, к семье. Я хорват, но Украина для меня - второй дом, Днепр – родной город. Хорошо, что это недалеко от Петрово.

Встретились с Александром Поворознюком, хорошо поговорили. Он меня убедил перейти в «Ингулец». Потом поговорил с Сергеем Лавриненко, он тоже сказал, что хотел бы видеть меня в команде. Мне это нравится, меня это устроило.

Результаты команды говорят сами за себя, «Ингулец» находится на высоком месте, в прошлом году играл в финал Кубка. Команде по силам выйти в УПЛ. Главная задача – выход в УПЛ, президент и тренер дали мне это понять».

После 19 сыгранных туров «Ингулец» занимает 4-е место в Первой лиге Украины, имея в активе 37 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 37-14.