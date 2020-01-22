Младен БАРТУЛОВИЧ: «Главная цель Ингульца – выход в УПЛ»

Хавбек «Ингульца» - о переход в клуб из Петрово

  • 22.01.2020 19:24
  • 611 просмотров
  • 1 комментарий
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Главная цель Ингульца – выход в УПЛ»
© ФК Ингулец. Младен Бартулович

Сегодня «Ингулец» объявил о подписании полузащитника Младена Бартуловича.

Хорватский хавбек прокомментировал свой переход:

«У меня был долгосрочный контракт с «Волынью». Но это очень далеко от дома, я живу в Днепре. Поэтому я принял такое решение, чтобы быть ближе к дому, к семье. Я хорват, но Украина для меня - второй дом, Днепр – родной город. Хорошо, что это недалеко от Петрово. 

Встретились с Александром Поворознюком, хорошо поговорили. Он меня убедил перейти в «Ингулец». Потом поговорил с Сергеем Лавриненко, он тоже сказал, что хотел бы видеть меня в команде. Мне это нравится, меня это устроило. 

Результаты команды говорят сами за себя, «Ингулец» находится на высоком месте, в прошлом году играл в финал Кубка. Команде по силам выйти в УПЛ. Главная задача – выход в УПЛ, президент и тренер дали мне это понять».

После 19 сыгранных туров «Ингулец» занимает 4-е место в Первой лиге Украины, имея в активе 37 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 37-14.

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Источник — ФК Ингулец

(3 голоса)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 22.01.2020 20:09
    0
    Брєд. Хватить ковалівки вже в ПЛ. Команд з обласних центрів скоро геть не буде ще як вилетять карпати і вроскла. Ужас
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 22.01.2020 20:09
    0
    Брєд. Хватить ковалівки вже в ПЛ. Команд з обласних центрів скоро геть не буде ще як вилетять карпати і вроскла. Ужас
    Ссылка
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