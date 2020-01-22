Бартулович стал игроком Ингульца

33-летний хорватский полузащитник Младен Бартулович стал игроком украинского «Ингульца».

Детали сделки не разглашаются.

В текущем сезоне Бартулович защищал цвета луцкой «Волыни», за которую провел 16 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

На протяжении карьеры Бартулович также защищал цвета «Хайдука», «Днепра», «Кривбасса», киевского «Арсенала», «Карпат», «Ворсклы» и «Медзи». Ориентировочная стоимость игрока составляет €150 тысяч.

После 19-ти сыгранных туров «Ингулец» занимает 4-е место в Первой лиге Украины, имея в активе 37 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 37-14.