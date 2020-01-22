Сергей ВАКУЛЕНКО: «В Карпатах ждут денег от продажи Ди Франко»

Экс-защитник «Карпат» рассказал, почему разорвал контракт с клубом

  • 22.01.2020 19:12
  • 1775 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей ВАКУЛЕНКО: «В Карпатах ждут денег от продажи Ди Франко»
© ФК Карпаты. Сергей Вакуленко

26-летний защитник разорвал контракт с «зелено-белыми» из-за невыплаты зарплаты. Кроме Вакуленко, «Карпаты» оставили - Кучер, Гуцуляк, Ковтун и Вербный

«Нам не выплачивались деньги очень длительное время. Чтобы вы понимали: с учетом января мы не получали денег четыре месяца. А при таких условиях очень сложно думать о футболе, потому что у всех есть семьи и определенные финансовые обязательства перед ними.

Я согласен, что нам не все удавалось на футбольном поле, к тому же мы шли на последнем месте, но в контракте не было прописано, что за это нас можно было оставлять без зарплаты. Также хотел бы сказать, что сегодняшняя позиция команды в турнирной таблице - это «заслуга» в том числе и руководства.

Вы же понимаете, чтобы футболист хорошо чувствовал себя на поле, нужно, чтобы у него в быту все было в порядке. В ответ мы получали только постоянные обещания о дате выплаты. Сначала нам обещали рассчитаться до начала отпуска, потом ждали денег в начале нового года, в конце концов было обещание получить зарплату после выхода из отпуска ...

Недавно уже коллегиальным решением мы все решили не выходить на тренировки, пока хотя бы какую-то часть долга не выплатят. К нам приезжало руководство, которое сначала обещало, что деньги будут. А через три дня к нам донесли, что все, кто хочет, могут уходить из команды. Соответственно, с нами уже решался вопрос о расторжении контракта и согласования финансовых вопросов».

«Должны ли мне «Карпаты»? Нет, мы пришли к консенсусу. Я человек неконфликтный, поэтому решил не доводить дело до суда, пошел клубу навстречу. Я получил сумму, на которой мы сошлись. В команде ожидают, что получат по одной зарплаты за счет денег от трансфера Ди Франко. Кстати, из этих же денег закрыли долги перед футболистами, которые уже ушли, а значит, и передо мной», - сказал Вакуленко.

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Источник — Футбол 24

(8 голосов)

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Комментарии
    wicker
    online
      wicker, 22.01.2020 19:58
    0
    стукачок...
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    wicker
    online
      wicker, 22.01.2020 19:58
    0
    стукачок...
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