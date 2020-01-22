Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Тейлор и Ди Франко – инвестиции в будущее»

Наставник «Днепра-1» - о трансферах клуба

  • 22.01.2020 18:59
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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Тейлор и Ди Франко – инвестиции в будущее»
© СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко прокомментировал подписание Лукаса Тейлора и Франсиско Ди Франко:

«У Тейлора очень хорошая репутация в Украине. Все, кто с ним играл и имел дело, описывают его, как большого профессионала и хорошего игрока. Возможность подписать его не дала нам шансов слишком долго думать. Мы довольны этим трансфером. Сразу решили его подписать.

То же самое касается и Ди Франко. Он хорошо зарекомендовал себя за два года в «Карпатах». У него хороший возраст. Это инвестиция в будущее. Мы уверены в их прогрессе и росте. Ребятам по 24-25 лет.

По Ди Франко – нам нужен был игрок в эту зону, пасующий, который ведет игру. На украинском рынке сложно таких игроков найти. Решили, почему бы и не легионер».

Вчера «Днепр-1» отправился на сборы в Турцию.

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Источник — ТК Футбол

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