Днепр-1 отправился на сбор в Турцию

Дмитрий Михайленко взял на первый сбор 27 игроков

  • 21.01.2020 13:11
  • 404 просмотра
  • 1 комментарий
Днепр-1 отправился на сбор в Турцию
© СК Днепр-1

Во вторник, 21 января, «Днепр-1» отправился на тренировочный сбор в Турцию. Команда через Запорожье отправилась в Стамбул, откуда днепряне переедут в Анталью.

Наставник «Днепра-1» Дмитрий Михайленко взял на первый сбор 27 игроков:

Вратари – Валерий Юрчук, Андрей Клищук, Мирослав Зновенко;

Защитники – Сергей Логинов, Папа Гуйе, Максим Лопыренок, Александр Сваток, Владимир Адамюк, Владимир Полевой, Владислав Шаповал, Андрей Цуриков;

Полузащитники – Сергей Кравченко, Арсений Батагов, Юрий Вакулко, Александр Снежко, Игорь Когут, Сергей Булеца, Александр Назаренко, Валентин Рубчинский, Франсиско Ди Франко, Лукас Тейлор, Гриффин Сабатини, Александр Беляев;

Нападающие – Владислав Супряга, Алексей Хобленко, Алексей Чичиков, Дмитрий Коркишко.

Напомним, что нынешней зимой днепряне прилично усилились, подписав контракты с Цуриковым, Сватком, Ди Франко, Тейлором и Хобленко.

В Анталье «Днепр-1» будет располагаться в отеле «IC Santai Family Resort». На сборе запланировано четыре спарринга. Первый контрольный матч состоится 24 января.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    witcher_rr
      witcher_rr, 21.01.2020 13:54
    0
    Давайте парни хорошо поработайте и в бой.
    Ссылка
    witcher_rr
      witcher_rr, 21.01.2020 13:54
    0
    Давайте парни хорошо поработайте и в бой.
    Ссылка
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