Назарий РУСИН: «Моя цель – поехать на Евро-2020»

Форвард «Динамо» назвал главную цель на 2020 год

  • 22.01.2020 18:32
  • 324 просмотра
  • 3 комментария
Назарий РУСИН: «Моя цель – поехать на Евро-2020»
© ffu.ua

Форвард «Динамо» Назарий Русин рассказал о том, что является его главной целью на 2020 год:

«Скажу честно, моя цель – поехать на Евро-2020. Хотя бы третьим нападающим, но поехать, заслужить».

Ранее Русин назвал «Шахтер» своим врагом.

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Источник — Sportarena

(2 голоса)

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Комментарии
    Евгений Цыганок
    online
      Евгений Цыганок, 22.01.2020 18:49
    +1
    Al Zolo, 22.01.2020 18:36
    смешно-в Зоре грел лавку и прямиком в основу сборной..... ну разве что если Шева решил слить Евро
    Как это грел лавку ? У него за 4 месяца в Заре 17 игр и 7 голов...всем бы так греть лавку!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 22.01.2020 18:40
    +2
    Еще не ясно в каком состоянии будет Яремчук! Беседин самоустранился! Если Русин станет основным нападающим Динамо, то поехать на Евро будут большие шансы!!!!!!!!11
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.01.2020 18:36
    -2
    смешно-в Зоре грел лавку и прямиком в основу сборной..... ну разве что если Шева решил слить Евро
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 22.01.2020 18:40
    +2
    Еще не ясно в каком состоянии будет Яремчук! Беседин самоустранился! Если Русин станет основным нападающим Динамо, то поехать на Евро будут большие шансы!!!!!!!!11
    Ссылка
    Евгений Цыганок
    online
      Евгений Цыганок, 22.01.2020 18:49
    +1
    Al Zolo, 22.01.2020 18:36
    смешно-в Зоре грел лавку и прямиком в основу сборной..... ну разве что если Шева решил слить Евро
    Как это грел лавку ? У него за 4 месяца в Заре 17 игр и 7 голов...всем бы так греть лавку!
    Ссылка
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