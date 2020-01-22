Назарий РУСИН: «Моя цель – поехать на Евро-2020»

Форвард «Динамо» Назарий Русин рассказал о том, что является его главной целью на 2020 год:

«Скажу честно, моя цель – поехать на Евро-2020. Хотя бы третьим нападающим, но поехать, заслужить».

Ранее Русин назвал «Шахтер» своим врагом.