Назарий РУСИН: «Моя цель – поехать на Евро-2020»

Форвард «Динамо» Назарий Русин рассказал о том, что является его главной целью на 2020 год:
«Скажу честно, моя цель – поехать на Евро-2020. Хотя бы третьим нападающим, но поехать, заслужить».
Ранее Русин назвал «Шахтер» своим врагом.
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Источник — Sportarena
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