Назарий РУСИН: «Шахтер – мой враг»

Форвард «Динамо» - о том, почему не перешел в «Шахтер»

  • 22.01.2020 17:15
  • 3563 просмотра
  • 49 комментариев
Назарий РУСИН: «Шахтер – мой враг»
© fcdynamo.kiev.ua

Нападающий «Динамо» Назарий Русин рассказал о том, что в свое время мог оказаться в «Шахтере»:

– Мы с Ромой Вантухом приехали из «Львова» на просмотр в «Динамо». Тогда тренером-куратором молодежных составов «Динамо» был испанец Унаи Мельгоса. Я прошел сборы, сперва очень волновался, у меня был мандраж.

Думал, что в «Динамо» все футболисты такие накрученные, а кто я? Простой пацан со Львовской области. Так вот, прошел трехнедельные сборы, Мороз был мною доволен, но подходит Унаи и говорит мне такую фразу: «Все хорошо, но собирайся и едь домой. Ты не уровень «Динамо». Я расстроился, конечно.

Мне сразу начали звонить из «Днепра». Я им сразу отказал, был там однажды – не понравилось. Думал, что перехожу в «Шахтер».

- То есть было предложение из «Шахтера»?
– Да, они хотели видеть меня у себя команде. Но вдруг звонок из «Динамо». Говорят: «Мороз и Шматоваленко убедили руководство, что ты нам нужен, приезжай, будем подписывать контракт». Я сразу же приехал и подписал. Такая история.

- А ты бы смог перейти в «Шахтер» когда-то?
– Я предан «Динамо», это мой родной клуб. И в «Шахтер» бы я не перешел за любые деньги. Грубо говоря, этот клуб – мой враг.

Ранее Русин рассказал о том, почему летом прошлого года не перешел в «Карпаты».

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Источник — Sportarena

(11 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 22.01.2020 18:49
    -1
    Vipfishman2, 22.01.2020 18:42
    Сука, не попался ты мне в Бамбасянии в 2015 ... с каким бы удовольствием я бы разбил приклад автомата об твою уродиливую , ублюдочную рожу ... Ничего , мразь , не я , так кто то другой - беззубым ртом будешь строчить за гаражами !!!
    Речная голубая пососуля решила выставить свой вонючий пятак Надеюсь однажды ты утонешь в реке и твой труп съедят раки
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.01.2020 18:48
    0
    gnt32, 22.01.2020 18:47
    кстати прочитал внимательно и два раза,но нигде не нашел,что он был на просмотре у шахтера,может сбросишь сыль?
    думал что я в Шахтере...... это как?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 22.01.2020 18:48
    +1
    Forever_young_13, 22.01.2020 18:40
    Мразь голубая. Надеюсь весь остаток жизни ты будешь дрыстать в психушке в палате № 6
    12,это ты или твой брат-близнюк?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 22.01.2020 18:47
    +2
    Al Zolo, 22.01.2020 18:38
    читай интервью
    кстати прочитал внимательно и два раза,но нигде не нашел,что он был на просмотре у шахтера,может сбросишь сыль?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 22.01.2020 18:46
    +3
    Vipfishman2, 22.01.2020 18:42
    Сука, не попался ты мне в Бамбасянии в 2015 ... с каким бы удовольствием я бы разбил приклад автомата об твою уродиливую , ублюдочную рожу ... Ничего , мразь , не я , так кто то другой - беззубым ртом будешь строчить за гаражами !!!
    автомат жалко.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 22.01.2020 18:45
    +2
    Forever_young_13, 22.01.2020 18:40
    Мразь голубая. Надеюсь весь остаток жизни ты будешь дрыстать в психушке в палате № 6
    Ооо. Кого мы видим. Как житуха в оккупации?
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 22.01.2020 18:42
    +3
    Forever_young_13, 22.01.2020 18:08
    Фаны голубой помойки ссут паром в потолок от высказывания недоразвитого даунамовского неудачника Надеюсь, что ему отшибут мозги бисиклетой
    Сука, не попался ты мне в Бамбасянии в 2015 ... с каким бы удовольствием я бы разбил приклад автомата об твою уродиливую , ублюдочную рожу ... Ничего , мразь , не я , так кто то другой - беззубым ртом будешь строчить за гаражами !!!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 22.01.2020 18:40
    -4
    Дід Піхто , 22.01.2020 18:36
    Закрой ипальник, ты самая главная пидорская ублюдочная мразь, как и твой ржавый недоклуб с плаксивыми бабами и президентом бандитом!
    Мразь голубая. Надеюсь весь остаток жизни ты будешь дрыстать в психушке в палате № 6
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.01.2020 18:38
    -1
    jekаfunny, 22.01.2020 18:34
    Русин на просмотре в Шахтере ?
    читай интервью
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 22.01.2020 18:36
    0
    Forever_young_13, 22.01.2020 18:30
    Ох и мрази шубные
    Закрой ипальник, ты самая главная пидорская ублюдочная мразь, как и твой ржавый недоклуб с плаксивыми бабами и президентом бандитом!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.01.2020 18:35
    +3
    Al Zolo, 22.01.2020 18:33
    на каком языке???? У вас походу суркисная пропаганда
    На португальском думаю
    При Минск , украинцы должны были португальский учить, в украинском клубе и тренеровки на нем же проводилимь
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.01.2020 18:34
    +1
    Al Zolo, 22.01.2020 18:31
    Кстати зацени-когда его отцепили от основы Русин готов был на просмотр в Шахте-оно малое тупе-само пишет........ а как передумали и вернули сразу кроты-враги
    Русин на просмотре в Шахтере ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.01.2020 18:34
    +5
    kvlad200760, 22.01.2020 17:28
    Я предан «Динамо», это мой родной клуб. И в «Шахтер» бы я не перешел за любые деньги. Грубо говоря, этот клуб – мой враг.- це все що варто знати про цього гравця!І це в 21 рік,коли він ще не провів жодного матчу в основі Динамо і тим більше не зіграв жодного дербі Динамо-Шахтар!!! Як на мене то це просто клоун,який просто бажає сподобатись керівництву клубу та тренерам!
    Ни одного матча в основе ?
    ВаДО , сколько ж ты пистеть до будешь
    УРусина от 15 до 20 выходов в основе , лень считать просто
    Пистло, ахахахаха
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.01.2020 18:33
    -3
    jekаfunny, 22.01.2020 18:31
    Ну пока не предложил , они впитывают Гёббельс пропаганду , построенную на ненависти к ДК
    на каком языке???? У вас походу суркисная пропаганда
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.01.2020 18:31
    -4
    jekаfunny, 22.01.2020 18:27
    Ну все верно сказал
    Весь Шахтёр ахметовоского поколения , выращен и построен на ненависти к Динамо Киев .
    Не понято , как со стороны ДК может быть нынче другое отношение
    Кстати зацени-когда его отцепили от основы Русин готов был на просмотр в Шахте-оно малое тупе-само пишет........ а как передумали и вернули сразу кроты-враги
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.01.2020 18:31
    +5
    Al Zolo, 22.01.2020 18:29
    не смеши- основа кротов-это бразилы и если Суркис предложит больше им абсолютно похрен за кого играть
    Ну пока не предложил , они впитывают Гёббельс пропаганду , построенную на ненависти к ДК
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 22.01.2020 18:30
    -7
    Ох и мрази шубные
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.01.2020 18:30
    +5
    Forever_young_13, 22.01.2020 17:21
    Конченный придурок. Пожелаю тебе сломаться навсегда и забыть за футбол
    Господи какая же ты Варька припиз*ошанная .
    Ты не думал про закон бумеранга . Вот так сядешь когда то в фуру к одному водителю на классику , а он тебя завезёт на стоянку где ещё 5 ро будут ....
    Будешь потом пол года , как каракатица шастать за гаражами
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.01.2020 18:29
    -3
    jekаfunny, 22.01.2020 18:27
    Ну все верно сказал
    Весь Шахтёр ахметовоского поколения , выращен и построен на ненависти к Динамо Киев .
    Не понято , как со стороны ДК может быть нынче другое отношение
    не смеши- основа кротов-это бразилы и если Суркис предложит больше им абсолютно похрен за кого играть
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.01.2020 18:27
    +4
    Ну все верно сказал
    Весь Шахтёр ахметовоского поколения , выращен и построен на ненависти к Динамо Киев .
    Не понято , как со стороны ДК может быть нынче другое отношение
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.01.2020 17:40
    +9
    Андрей Воробей: «Я ненавидел «Динамо»! Это, скорее, враг, нежели принципиальный соперник»
    Ссылка
    Dynamo_Barca
    online
      Dynamo_Barca, 22.01.2020 17:48
    +8
    Forever_young_13, 22.01.2020 17:45
    Тебе тоже пожелаю больничной койки с уткой под кроватью
    Скільки читаю твої коментарі просто дивно!!!!!
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 22.01.2020 17:45
    +8
    Forever_young_13, 22.01.2020 17:21
    Конченный придурок. Пожелаю тебе сломаться навсегда и забыть за футбол
    Твой мозг уже сломан
    Ссылка
    Dynamo_Barca
    online
      Dynamo_Barca, 22.01.2020 17:42
    +8
    Чому ви всі причепилися до Русина, нормальний пацан, грубого чи обідчивого в ту чи іншу сторону я не бачу. Думка зрозуміла,просто людина не прощається і крапка, А щодо Суркіса чи Ахметова це також їхнє право. Дивуюся вже давно, скільки в наших українців є стільки злості один на одного. Потрібно поважати Всіх,а в першу чергу себе.
    Ссылка
    MetalKH
      MetalKH, 22.01.2020 17:52
    +7
    Dynamo_Barca, 22.01.2020 17:48
    Скільки читаю твої коментарі просто дивно!!!!!
    оно же с данецка. Там 99% конче..ых
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 22.01.2020 18:05
    +6
    Forever_young_13, 22.01.2020 18:02
    Дед на презерватив одет Тебе чмошнику пожелаю постоянный жидкий стул
    Неубедительно и всё так же примитивно У тебя есть еще одна попытка, две подсказки, звонок собутыльнику и 50 на 50
    Ссылка
    MetalKH
      MetalKH, 22.01.2020 17:57
    +6
    Dynamo_Barca, 22.01.2020 17:55
    Можливо. Але людина що пише має розуміти,а не просто слова катати. Хай пише про подібні речі тільки про себе.
    оно обиженное. Его тут сутками все опускают, как чмо последнее. А оно всё пишет и пишет. Только позорит свой колорадский клуб
    Ссылка
    Dynamo_Barca
    online
      Dynamo_Barca, 22.01.2020 17:55
    +6
    MetalKH, 22.01.2020 17:52
    оно же с данецка. Там 99% конче..ых
    Можливо. Але людина що пише має розуміти,а не просто слова катати. Хай пише про подібні речі тільки про себе.
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 22.01.2020 17:51
    +6
    Как у донецких пылеголовых пердаки поразрывало Прям красота
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.01.2020 18:34
    +5
    kvlad200760, 22.01.2020 17:28
    Я предан «Динамо», это мой родной клуб. И в «Шахтер» бы я не перешел за любые деньги. Грубо говоря, этот клуб – мой враг.- це все що варто знати про цього гравця!І це в 21 рік,коли він ще не провів жодного матчу в основі Динамо і тим більше не зіграв жодного дербі Динамо-Шахтар!!! Як на мене то це просто клоун,який просто бажає сподобатись керівництву клубу та тренерам!
    Ни одного матча в основе ?
    ВаДО , сколько ж ты пистеть до будешь
    УРусина от 15 до 20 выходов в основе , лень считать просто
    Пистло, ахахахаха
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.01.2020 18:31
    +5
    Al Zolo, 22.01.2020 18:29
    не смеши- основа кротов-это бразилы и если Суркис предложит больше им абсолютно похрен за кого играть
    Ну пока не предложил , они впитывают Гёббельс пропаганду , построенную на ненависти к ДК
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.01.2020 18:30
    +5
    Forever_young_13, 22.01.2020 17:21
    Конченный придурок. Пожелаю тебе сломаться навсегда и забыть за футбол
    Господи какая же ты Варька припиз*ошанная .
    Ты не думал про закон бумеранга . Вот так сядешь когда то в фуру к одному водителю на классику , а он тебя завезёт на стоянку где ещё 5 ро будут ....
    Будешь потом пол года , как каракатица шастать за гаражами
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 22.01.2020 17:57
    +5
    Дід Піхто , 22.01.2020 17:54
    Русин - красава. Такой разрыв пукана вызвал у ржавых. У них подгорает не по детски. Забавно это наблюдать. Русину нужно почаще подобные интервью давать, чтоб ржавые полностью поносом изошли
    "Дед на куй одет" Это я вместо вечного пидора 12 ответил, чтоб он себя не утруждал. Он ведь всё равно ничего нового, оригинального не скажет
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 22.01.2020 17:54
    +5
    Русин - красава. Такой разрыв пукана вызвал у ржавых. У них подгорает не по детски. Забавно это наблюдать. Русину нужно почаще подобные интервью давать, чтоб ржавые полностью поносом изошли
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 22.01.2020 17:40
    +5
    Тю, шахтер и мой враг тоже. И нас таких много. Подумаешь, капитан очевидность прям.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.01.2020 18:27
    +4
    Ну все верно сказал
    Весь Шахтёр ахметовоского поколения , выращен и построен на ненависти к Динамо Киев .
    Не понято , как со стороны ДК может быть нынче другое отношение
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 22.01.2020 18:18
    +4
    Forever_young_13, 22.01.2020 18:08
    Фаны голубой помойки ссут паром в потолок от высказывания недоразвитого даунамовского неудачника Надеюсь, что ему отшибут мозги бисиклетой
    Тебе их давно отбили, еще при рождении в роддоме, коль ты несёшь подобный бред. Слушай, займи рот чем нибудь.Тебе нужно помалкивать. Когда ты разговариваешь, ты по повадкам похож на примата или первобытного человека, который бегает за мамонтами
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 22.01.2020 18:02
    +4
    Al Zolo, 22.01.2020 17:59
    не думаю что Шахте нужен нап уровня Русина-он и до уровня Динамо не дорос- просто очередной махер Суркиса
    Ты так говоришь, как будто у вас нападающих вагон. Один перспективный был, и то в Турцию сбежал с помойки ржавой
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 22.01.2020 17:44
    +4
    Из ордло понесло жареными пердаками
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 22.01.2020 18:46
    +3
    Vipfishman2, 22.01.2020 18:42
    Сука, не попался ты мне в Бамбасянии в 2015 ... с каким бы удовольствием я бы разбил приклад автомата об твою уродиливую , ублюдочную рожу ... Ничего , мразь , не я , так кто то другой - беззубым ртом будешь строчить за гаражами !!!
    автомат жалко.
    Ссылка
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