Назарий РУСИН: «Шахтер – мой враг»

Нападающий «Динамо» Назарий Русин рассказал о том, что в свое время мог оказаться в «Шахтере»:

– Мы с Ромой Вантухом приехали из «Львова» на просмотр в «Динамо». Тогда тренером-куратором молодежных составов «Динамо» был испанец Унаи Мельгоса. Я прошел сборы, сперва очень волновался, у меня был мандраж.

Думал, что в «Динамо» все футболисты такие накрученные, а кто я? Простой пацан со Львовской области. Так вот, прошел трехнедельные сборы, Мороз был мною доволен, но подходит Унаи и говорит мне такую фразу: «Все хорошо, но собирайся и едь домой. Ты не уровень «Динамо». Я расстроился, конечно.

Мне сразу начали звонить из «Днепра». Я им сразу отказал, был там однажды – не понравилось. Думал, что перехожу в «Шахтер».

- То есть было предложение из «Шахтера»?

– Да, они хотели видеть меня у себя команде. Но вдруг звонок из «Динамо». Говорят: «Мороз и Шматоваленко убедили руководство, что ты нам нужен, приезжай, будем подписывать контракт». Я сразу же приехал и подписал. Такая история.

- А ты бы смог перейти в «Шахтер» когда-то?

– Я предан «Динамо», это мой родной клуб. И в «Шахтер» бы я не перешел за любые деньги. Грубо говоря, этот клуб – мой враг.

Ранее Русин рассказал о том, почему летом прошлого года не перешел в «Карпаты».