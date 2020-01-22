Назарий РУСИН: «Шахтер – мой враг»

Нападающий «Динамо» Назарий Русин рассказал о том, что в свое время мог оказаться в «Шахтере»:
– Мы с Ромой Вантухом приехали из «Львова» на просмотр в «Динамо». Тогда тренером-куратором молодежных составов «Динамо» был испанец Унаи Мельгоса. Я прошел сборы, сперва очень волновался, у меня был мандраж.
Думал, что в «Динамо» все футболисты такие накрученные, а кто я? Простой пацан со Львовской области. Так вот, прошел трехнедельные сборы, Мороз был мною доволен, но подходит Унаи и говорит мне такую фразу: «Все хорошо, но собирайся и едь домой. Ты не уровень «Динамо». Я расстроился, конечно.
Мне сразу начали звонить из «Днепра». Я им сразу отказал, был там однажды – не понравилось. Думал, что перехожу в «Шахтер».
- То есть было предложение из «Шахтера»?
– Да, они хотели видеть меня у себя команде. Но вдруг звонок из «Динамо». Говорят: «Мороз и Шматоваленко убедили руководство, что ты нам нужен, приезжай, будем подписывать контракт». Я сразу же приехал и подписал. Такая история.
- А ты бы смог перейти в «Шахтер» когда-то?
– Я предан «Динамо», это мой родной клуб. И в «Шахтер» бы я не перешел за любые деньги. Грубо говоря, этот клуб – мой враг.
Ранее Русин рассказал о том, почему летом прошлого года не перешел в «Карпаты».
Источник — Sportarena
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При Минск , украинцы должны были португальский учить, в украинском клубе и тренеровки на нем же проводилимь
ВаДО , сколько ж ты пистеть до будешь
УРусина от 15 до 20 выходов в основе , лень считать просто
Пистло, ахахахаха
Весь Шахтёр ахметовоского поколения , выращен и построен на ненависти к Динамо Киев .
Не понято , как со стороны ДК может быть нынче другое отношение
Ты не думал про закон бумеранга . Вот так сядешь когда то в фуру к одному водителю на классику , а он тебя завезёт на стоянку где ещё 5 ро будут ....
Будешь потом пол года , как каракатица шастать за гаражами
Весь Шахтёр ахметовоского поколения , выращен и построен на ненависти к Динамо Киев .
Не понято , как со стороны ДК может быть нынче другое отношение
Весь Шахтёр ахметовоского поколения , выращен и построен на ненависти к Динамо Киев .
Не понято , как со стороны ДК может быть нынче другое отношение
ВаДО , сколько ж ты пистеть до будешь
УРусина от 15 до 20 выходов в основе , лень считать просто
Пистло, ахахахаха
Ты не думал про закон бумеранга . Вот так сядешь когда то в фуру к одному водителю на классику , а он тебя завезёт на стоянку где ещё 5 ро будут ....
Будешь потом пол года , как каракатица шастать за гаражами
Весь Шахтёр ахметовоского поколения , выращен и построен на ненависти к Динамо Киев .
Не понято , как со стороны ДК может быть нынче другое отношение
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