Назарий РУСИН: «Родители сказали, чтобы и не думал переходить в Карпаты»

Форвард Назарий Русин, который зимой вернулся в «Динамо» из аренды в «Заре», рассказал, что минувшем летом едва не оказался в «Карпатах», а также на клуб выходил бельгийский «Генк».

«Очень хотел летом в «Карпаты», потому что я так со всего этого наелся и думал - поеду в «Карпаты». Но все были против - родители, бабушка. Говорили: «Ты что, эти «Карпаты»...». И президент юношеской школы ФК «Львов» Роман Михайлив мне сказал: «Если поедешь в «Карпаты», то я удалю твой номер и мы больше не общаемся. «Карпаты» - это если вообще вариантов нет».

«Это не в обиду «Карпатам» он сказал, но какую игру они показывают? На последнем месте идут. Михайлив говорит: «В «Карпаты» уже умирать можно ехать. В «Динамо» ты оттуда не вернешься».

«Олег Лужный на сборах мне сказал, что Хацкевич меня не видит, играть не буду. Агент сказал, что есть вариант с «Карпатами». Я сразу загорелся. Думал, поближе к дому буду. Но родители сказали, чтобы я не думал переходить в «Карпаты».

«На уровне слухов слышал, что меня хотел «Генк» и давал 2,5 миллиона евро, а им в «Динамо» сказали 10 миллионов и они отказались. Стою ли я 10 миллионов? Ну, так говорили. Я не считаю, что стою 10 миллионов. На Трансфермаркет написано 1,5 миллиона. Но я не знаю, себя оценивать не буду», - сказал Русин.

Ранее форвард рассказал об отношениях с экс-тренером киевлян Александром Хацкевичем.