Назарий РУСИН: «Родители сказали, чтобы и не думал переходить в Карпаты»

Форвард мог оказаться в «Карпатах» и «Генке»

  • 22.01.2020 13:46
  • 2217 просмотров
  • 3 комментария
Назарий РУСИН: «Родители сказали, чтобы и не думал переходить в Карпаты»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард Назарий Русин, который зимой вернулся в «Динамо» из аренды в «Заре», рассказал, что минувшем летом едва не оказался в «Карпатах», а также на клуб выходил бельгийский «Генк».

«Очень хотел летом в «Карпаты», потому что я так со всего этого наелся и думал - поеду в «Карпаты». Но все были против - родители, бабушка. Говорили: «Ты что, эти «Карпаты»...». И президент юношеской школы ФК «Львов» Роман Михайлив мне сказал: «Если поедешь в «Карпаты», то я удалю твой номер и мы больше не общаемся. «Карпаты» - это если вообще вариантов нет».

«Это не в обиду «Карпатам» он сказал, но какую игру они показывают? На последнем месте идут. Михайлив говорит: «В «Карпаты» уже умирать можно ехать. В «Динамо» ты оттуда не вернешься».

«Олег Лужный на сборах мне сказал, что Хацкевич меня не видит, играть не буду. Агент сказал, что есть вариант с «Карпатами». Я сразу загорелся. Думал, поближе к дому буду. Но родители сказали, чтобы я не думал переходить в «Карпаты».

«На уровне слухов слышал, что меня хотел «Генк» и давал 2,5 миллиона евро, а им в «Динамо» сказали 10 миллионов и они отказались. Стою ли я 10 миллионов? Ну, так говорили. Я не считаю, что стою 10 миллионов. На Трансфермаркет написано 1,5 миллиона. Но я не знаю, себя оценивать не буду», - сказал Русин.

Ранее форвард рассказал об отношениях с экс-тренером киевлян Александром Хацкевичем.

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Источник — Sportarena

(5 голосов)

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Комментарии
    axylinam
    online
    axylinam, 22.01.2020 13:54
    +3
    Даже бабушка отговаривала внучка ехать в Карпаты-жесть,скоро карпаты будут синонимом ругательного слова
    Ссылка
    Видео |
      Видео |, 22.01.2020 13:53
    +4
    Когда за лавочника, ненужного игрока Динамо предлагают 2,5ляма, а они им говорят 10)))))
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 22.01.2020 13:49
    +3
    Той момент коли потрібно вклониттсь батькам за добру пораду
    Ссылка
    Видео |
      Видео |, 22.01.2020 13:53
    +4
    Когда за лавочника, ненужного игрока Динамо предлагают 2,5ляма, а они им говорят 10)))))
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 22.01.2020 13:54
    +3
    Даже бабушка отговаривала внучка ехать в Карпаты-жесть,скоро карпаты будут синонимом ругательного слова
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 22.01.2020 13:49
    +3
    Той момент коли потрібно вклониттсь батькам за добру пораду
    Ссылка
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