Назарий РУСИН: «Не мог поверить, что Хацкевича уволили. Я этого ждал»

Форвард Назарий Русин зимой вернулся в «Динамо» из аренды в «Заре», куда ранее он отправился из-за натянутых отношений с уже экс-тренером киевлян Александром Хацкевичем.

«Это личное, наверное. У меня есть люди, которые мне не нравятся. Возможно, я Хацкевичу просто не понравился как футболист. Личных конфликтов у меня с ним не было. Хотя я помню матч с «Черноморцем», когда я забил, но было 1:1 по итогу. А потом был матч с «Аяксом», когда он поставил в основе Супрягу, а мне дали в конце 5 минут. Мне было обидно, ведь Супряга только пришел и был травмирован. А я работал на сборе, забивал».

«Ну, всякое бывает, у тренера свои планы. Потом мой агент спрашивает Хацкевича, мол, почему Русина не поставил, а он ответил - «Назарий мне огрызнулся во время одной игры».

«Такого не было, он придумал. Когда Хацкевич ушел? Были радостные эмоции. Не мог поверить. Возможно, это некрасиво, но я этого ждал, очень ждал. Мой пост в Instagram? Не жалею, но Денис Бойко мне сказал, что не нужно было так делать. Всякое в жизни бывает, и этот человек еще может мне помочь в дальнейшем. Что все это может вернуться мне», - сказал Русин в интервью Sportarena.