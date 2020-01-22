Назарий РУСИН: «Не мог поверить, что Хацкевича уволили. Я этого ждал»

Форвард рассказал о конфликте с экс-тренером «Динамо»

  • 22.01.2020 12:56
  • 5151 просмотр
  • 4 комментария
Назарий РУСИН: «Не мог поверить, что Хацкевича уволили. Я этого ждал»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард Назарий Русин зимой вернулся в «Динамо» из аренды в «Заре», куда ранее он отправился из-за натянутых отношений с уже экс-тренером киевлян Александром Хацкевичем.

«Это личное, наверное. У меня есть люди, которые мне не нравятся. Возможно, я Хацкевичу просто не понравился как футболист. Личных конфликтов у меня с ним не было. Хотя я помню матч с «Черноморцем», когда я забил, но было 1:1 по итогу. А потом был матч с «Аяксом», когда он поставил в основе Супрягу, а мне дали в конце 5 минут. Мне было обидно, ведь Супряга только пришел и был травмирован. А я работал на сборе, забивал».

«Ну, всякое бывает, у тренера свои планы. Потом мой агент спрашивает Хацкевича, мол, почему Русина не поставил, а он ответил - «Назарий мне огрызнулся во время одной игры».

«Такого не было, он придумал. Когда Хацкевич ушел? Были радостные эмоции. Не мог поверить. Возможно, это некрасиво, но я этого ждал, очень ждал. Мой пост в Instagram? Не жалею, но Денис Бойко мне сказал, что не нужно было так делать. Всякое в жизни бывает, и этот человек еще может мне помочь в дальнейшем. Что все это может вернуться мне», - сказал Русин в интервью Sportarena.

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Источник — Sportarena

(22 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.01.2020 14:15
    0
    За что извиняться?
    За то что тебя спецом не ставят в состав?
    И слава богу что ушел этот недотренер.
    Нам разгребать теперь пипец сколько.
    А Назар уже забил.
    Надо давать ему шанс.
    Приятно что Лесик его сам захотел забрать.
    Значит он ему нужен.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 22.01.2020 13:45
    +2
    Я теж вважаю що не потрібно виправдовуватись. Якщо були емоції негативні, то принаймні вони щирі. Хіба краще лукавити і не бути тим ким ти є насправді?
    Можна було промовчати і не постит в мережі нічого, але коли ти віриш що можеш допомогти улюбленому клубові, а тебе ігнорять не зрозуміло чого маринують на банці, то звичайно ж виговоритись - це святе діло. Тому і багато хто не розумів причину, що мовчав тренер, і гравець мовчить.. Світло проливається післямовою
    Ссылка
    Ігнатюк Олександр
      Ігнатюк Олександр, 22.01.2020 13:21
    +5
    по крайней мере,честно!
    Ссылка
    dimando560
    dimando560, 22.01.2020 13:03
    +6
    Не только ты был рад этому, Назарий Не стоит извинений.
    Ссылка
    dimando560
    dimando560, 22.01.2020 13:03
    +6
    Не только ты был рад этому, Назарий Не стоит извинений.
    Ссылка
    Ігнатюк Олександр
      Ігнатюк Олександр, 22.01.2020 13:21
    +5
    по крайней мере,честно!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 22.01.2020 13:45
    +2
    Я теж вважаю що не потрібно виправдовуватись. Якщо були емоції негативні, то принаймні вони щирі. Хіба краще лукавити і не бути тим ким ти є насправді?
    Можна було промовчати і не постит в мережі нічого, але коли ти віриш що можеш допомогти улюбленому клубові, а тебе ігнорять не зрозуміло чого маринують на банці, то звичайно ж виговоритись - це святе діло. Тому і багато хто не розумів причину, що мовчав тренер, і гравець мовчить.. Світло проливається післямовою
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.01.2020 14:15
    0
    За что извиняться?
    За то что тебя спецом не ставят в состав?
    И слава богу что ушел этот недотренер.
    Нам разгребать теперь пипец сколько.
    А Назар уже забил.
    Надо давать ему шанс.
    Приятно что Лесик его сам захотел забрать.
    Значит он ему нужен.
    Ссылка
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