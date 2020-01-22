Назарий РУСИН: «Не мог поверить, что Хацкевича уволили. Я этого ждал»

Форвард Назарий Русин зимой вернулся в «Динамо» из аренды в «Заре», куда ранее он отправился из-за натянутых отношений с уже экс-тренером киевлян Александром Хацкевичем.
«Это личное, наверное. У меня есть люди, которые мне не нравятся. Возможно, я Хацкевичу просто не понравился как футболист. Личных конфликтов у меня с ним не было. Хотя я помню матч с «Черноморцем», когда я забил, но было 1:1 по итогу. А потом был матч с «Аяксом», когда он поставил в основе Супрягу, а мне дали в конце 5 минут. Мне было обидно, ведь Супряга только пришел и был травмирован. А я работал на сборе, забивал».
«Ну, всякое бывает, у тренера свои планы. Потом мой агент спрашивает Хацкевича, мол, почему Русина не поставил, а он ответил - «Назарий мне огрызнулся во время одной игры».
«Такого не было, он придумал. Когда Хацкевич ушел? Были радостные эмоции. Не мог поверить. Возможно, это некрасиво, но я этого ждал, очень ждал. Мой пост в Instagram? Не жалею, но Денис Бойко мне сказал, что не нужно было так делать. Всякое в жизни бывает, и этот человек еще может мне помочь в дальнейшем. Что все это может вернуться мне», - сказал Русин в интервью Sportarena.
Источник — Sportarena
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За то что тебя спецом не ставят в состав?
И слава богу что ушел этот недотренер.
Нам разгребать теперь пипец сколько.
А Назар уже забил.
Надо давать ему шанс.
Приятно что Лесик его сам захотел забрать.
Значит он ему нужен.
Можна було промовчати і не постит в мережі нічого, але коли ти віриш що можеш допомогти улюбленому клубові, а тебе ігнорять не зрозуміло чого маринують на банці, то звичайно ж виговоритись - це святе діло. Тому і багато хто не розумів причину, що мовчав тренер, і гравець мовчить.. Світло проливається післямовою
Можна було промовчати і не постит в мережі нічого, але коли ти віриш що можеш допомогти улюбленому клубові, а тебе ігнорять не зрозуміло чого маринують на банці, то звичайно ж виговоритись - це святе діло. Тому і багато хто не розумів причину, що мовчав тренер, і гравець мовчить.. Світло проливається післямовою
За то что тебя спецом не ставят в состав?
И слава богу что ушел этот недотренер.
Нам разгребать теперь пипец сколько.
А Назар уже забил.
Надо давать ему шанс.
Приятно что Лесик его сам захотел забрать.
Значит он ему нужен.
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