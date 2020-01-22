Новак ДЖОКОВИЧ: «Если бы не теннис – стал бы лыжником»

Вторая ракетка мира Новак Джокович рассказал о том, кем бы стал, если бы не теннис:

«Хороший вопрос. Наверное, все равно занимался бы спортом, потому что я из спортивной семьи.

Я вырос в горах, раньше много катался на лыжах. Мой отец был профессиональным лыжником. Большая часть семьи была профессиональными лыжниками. Так что, наверное, я бы сейчас был на склонах в Европе».

Победа Джоковича над Яном-Леннардом Штруффом в первом раунде Australian Open-2020 стала для серба 900-й в карьере.