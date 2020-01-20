Джокович одержал 900-ю победу в карьере

Сегодня Новак Джокович в первом раунде Australian Open-2020 в четырех сетах обыграл немца Янна-Леннарда Штуффа - 7:6 (7:5), 6:2, 2:6, 6:1.

Для Джоковича эта победа стала юбилейной, 900-й в карьере. Серб стал шестым теннисистом в истории, который преодолел рубеж в 900 побед.

До него это удалось Джимми Коннорсу – 1274 побед, Роджеру Федереру – 1237, Ивану Лендлу – 1068, Рафаэлю Надалю – 981, Гильермо Виласу – 949.