В четверг, 23-го января, состоится поединок 24-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Вулверхэмптон» примет «Ливерпуль».
Матч пройдет на стадионе «Молинью». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.
В прямом эфире матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» покажет телеканал Setanta Sports.
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Источник — Sport.ua
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