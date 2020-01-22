Лечче подписал конкурента для Шахова

«Лечче» арендовал до конца сезона с правом выкупа полузащитника «Фиорентины» Риккардо Сапонары.
28-летний итальянец выступает на позициях центрального и атакующего полузащитника и будет прямым конкурентом для украинца Евгения Шахова.
Первую половину сезона Сапонара провел в аренде в «Дженоа», где на его счету 1 гол в 5 матчах.
Сейчас «Лечче» идет на 17-м месте в турнирной таблице Серии А. В 20-м туре команда отобрала очки у «Интера» - ничья 1:1.
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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