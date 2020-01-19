Интер потерял важные очки в матче с Лечче, Шахов в заявку команды не попал

Теперь в Серии A «Ювентус» имеет 48 очков, «Интер» – 47 , «Лацио» – 45

  • 19.01.2020 19:24
  • 415 просмотров
  • 0 комментариев
Интер потерял важные очки в матче с Лечче, Шахов в заявку команды не попал
© Twitter
19 января в матче 20-го тура итальянской Серии A «Интер» на выезде не сумел обыграть «Лечче», матч закончился со счетом 1:1. Украинский хавбек Евгений Шахов отсутствовал в заявке хозяев поля. 
 
Команда Антонио Конте упустила шанс обогнать «Ювентус» и выйти в лидеры Серии A. На вершине турнирной таблицы  «Ювентус» имеет 48 очков, «Интер» – 47 , «Лацио» – 45.  
 
Чемпионат Италии. 20-й тур
 
«Болонья» – «Верона» – 1:1
 
Голы: Бани, 20 (1:0). Борини, 81 (1:1).
 
«Брешиа» – «Кальяри» – 2:2
 
Голы: Жоау Педру, 20 (0:1). Торрегросса, 27 (1:1). Торрегросса, 49 (2:1). Жоау Педру, 68, пенальти (2:2).
 
«Лечче» – «Интер» – 1:1
 
Голы: Бастони, 71 (0:1). Манкосу, 77 (1:1).
 
«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Донати, Рисполи (Фалько, 76), Лучони, Делль`Орко, Манкосу (Меккарьелло, 83), Петриччоне, Дейола, Бабакар, Лападула (Маер, 62).
 
«Интер»: Ханданович, Годин (Бастони, 68), де Фрай, Бираги, Шкриньяр, Брозович (Валеро, 82), Барелла, Сенси (Санчес, 82), Кандрева, Лукаку, Мартинес.
 
Предупреждения: Донати, 20. Кандрева, 32. Валеро, 88. Меккарьелло, 90+3.
 
Судья: Джакомелли.
 
Лечче. Стадион «Виа дель Маре».
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности