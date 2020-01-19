Интер потерял важные очки в матче с Лечче, Шахов в заявку команды не попал

19 января в матче 20-го тура итальянской Серии A «Интер» на выезде не сумел обыграть «Лечче», матч закончился со счетом 1:1. Украинский хавбек Евгений Шахов отсутствовал в заявке хозяев поля.
Команда Антонио Конте упустила шанс обогнать «Ювентус» и выйти в лидеры Серии A. На вершине турнирной таблицы «Ювентус» имеет 48 очков, «Интер» – 47 , «Лацио» – 45.
Чемпионат Италии. 20-й тур
«Болонья» – «Верона» – 1:1
Голы: Бани, 20 (1:0). Борини, 81 (1:1).
«Брешиа» – «Кальяри» – 2:2
Голы: Жоау Педру, 20 (0:1). Торрегросса, 27 (1:1). Торрегросса, 49 (2:1). Жоау Педру, 68, пенальти (2:2).
«Лечче» – «Интер» – 1:1
Голы: Бастони, 71 (0:1). Манкосу, 77 (1:1).
«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Донати, Рисполи (Фалько, 76), Лучони, Делль`Орко, Манкосу (Меккарьелло, 83), Петриччоне, Дейола, Бабакар, Лападула (Маер, 62).
«Интер»: Ханданович, Годин (Бастони, 68), де Фрай, Бираги, Шкриньяр, Брозович (Валеро, 82), Барелла, Сенси (Санчес, 82), Кандрева, Лукаку, Мартинес.
Предупреждения: Донати, 20. Кандрева, 32. Валеро, 88. Меккарьелло, 90+3.
Судья: Джакомелли.
Лечче. Стадион «Виа дель Маре».
Турнирная таблица Серии A
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.