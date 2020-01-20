Лечче – Интер – 1:1. Видео голов и обзор матча

Миланский «Интер» потерял очки в выездном матче с «Лечче» (1:1) в рамках 20-го тура чемпионата Италии.
Лучшие моменты матча Лечче - Интер Милан
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Манкозу (Лечче).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Бастони (Интер Милан).
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Источник — Sport.ua
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