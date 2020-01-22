РЕБРОВ: «В Ференцвароше нет звезд, но наши игроки усердно работают»

Украинский наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал о целях на вторую часть сезона.

«Я всегда говорю, что у нас нет звёзд в команде. Надо усердно работать, но все мои футболисты понимают нашу игровую философию.

Каждый, кто приходит сюда, хочет улучшить себя. Мы даем им много новой информации, поэтому им нужно время. Конечно, они должны улучшаться каждый день, но я уверен, что они помогут нам во второй половине сезона.

Очень рад, что в этом сезон мы сыграли в групповом раунде Лиги Европы, вся команда хочет туда вернуться. В любом случае, теперь мы должны сосредоточиться на чемпионате и, конечно же, использовать опыт, который мы получили в еврокубковых матчах», – сказал Ребров.

Напомним, после первой части сезона «Ференцварош» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии.