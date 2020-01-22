Отделался легким испугом! Форварда Реала попытались ограбить в Мадриде

Сегодня, 22 января, в Мадриде попытались ограбить форварда мадридского «Реала» Мариано Диаса.

По данным источника, в момент, когда игрок выходил из торгового центра вместе со своей девушкой, к нему подбежал неизвестный, выхватил сумки с покупками из рук и принялся бежать.

Сообщается, что прохожие погнались за вором, который в итоге бросил сумки и сумел скрыться. Диас забрал вещи и решил не обращаться в полицию.