Отделался легким испугом! Форварда Реала попытались ограбить в Мадриде

Сегодня, 22 января, в Мадриде попытались ограбить форварда мадридского «Реала» Мариано Диаса.
По данным источника, в момент, когда игрок выходил из торгового центра вместе со своей девушкой, к нему подбежал неизвестный, выхватил сумки с покупками из рук и принялся бежать.
Сообщается, что прохожие погнались за вором, который в итоге бросил сумки и сумел скрыться. Диас забрал вещи и решил не обращаться в полицию.
Ранее сообщалось, что Мариано Диас может вернуться в «Лион».
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Источник — Marca
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