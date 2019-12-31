Мариано Диас может вернуться в Лион

Нападающий «Реала» Мариано Диас может вернуться во Францию.

Как сообщает Get French Football News, футболиста хочет подписать «Лион». При этом оба клуба заинтересованы в этом трансфере.

Отмечается, что «Реал» готов отдать доминиканского нападающего в бесплатную аренду.

Напомним, что в этом сезоне Мариано не сыграл ни одного матча за «Реал».

Диас играл за «Лион» в сезоне 2017/18.