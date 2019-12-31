Мариано Диас может вернуться в Лион

Нападающий «Реала» Мариано Диас может вернуться во Францию.
Как сообщает Get French Football News, футболиста хочет подписать «Лион». При этом оба клуба заинтересованы в этом трансфере.
Отмечается, что «Реал» готов отдать доминиканского нападающего в бесплатную аренду.
Напомним, что в этом сезоне Мариано не сыграл ни одного матча за «Реал».
Диас играл за «Лион» в сезоне 2017/18.
Ранее сообщалось, что «Реал» собирается купить Тимо Вернера.
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Источник — Get French Football News
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