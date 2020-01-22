Стаховский успешно стартовал на челленджере в Ренне

Украинец в статусе лидера посева вышел в 1/8 финала

  • 22.01.2020 14:38
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Стаховский успешно стартовал на челленджере в Ренне
© БТУ. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский (№153 ATP) выиграл стартовый поединок на хардовом челленджере во французском Ренне.
 
В матче второго круга 34-летний украинец, возглавляющий посев, в двух сетах одолел Нино Сердарушича из Хорватии (№294 ATP).
 
Ренн. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – Нино Сердарушич (Хорватия) – 7:6(3), 6:4
 
В следующем раунде украинец сразится против 13-го сеяного Тобиаса Камке из Германии (№248 ATP).
 
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Источник — Sport.ua

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