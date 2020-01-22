Стаховский успешно стартовал на челленджере в Ренне

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№153 ATP) выиграл стартовый поединок на хардовом челленджере во французском Ренне.
В матче второго круга 34-летний украинец, возглавляющий посев, в двух сетах одолел Нино Сердарушича из Хорватии (№294 ATP).
Ренн. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – Нино Сердарушич (Хорватия) – 7:6(3), 6:4
В следующем раунде украинец сразится против 13-го сеяного Тобиаса Камке из Германии (№248 ATP).
Напомним, Стаховскому не удалось преодолеть квалификацию на Открытом чемпионате Австралии.
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Источник — Sport.ua
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