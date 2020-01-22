Владислав ВАКУЛА: «Хочется остаться и играть за Шахтер»

Игрок может остаться в команде Луиша Каштру

  • 22.01.2020 14:45
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Владислав ВАКУЛА: «Хочется остаться и играть за Шахтер»
© fcmariupol.com

Владислав Вакула летом подписал контракт с «Шахтером», однако на правах аренды продолжил выступать за «Мариуполь».

Сейчас 20-летнего атакующего хавбека взяли на сборы «Шахтера», где игрок может доказать тренеру свой уровень и остаться в команде Луиша Каштру.

«Конечно, хочется играть в «Шахтере». Мне предоставилась такая возможность, и я буду делать все, чтобы остаться в команде. Мне есть, чему здесь учиться».

«Вернуться в «Мариуполь»? Критичным это не будет. Просто нужно еще больше работать и стараться», - сказал Вакула.

В первой части сезона УПЛ Вакула провел 15 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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Источник — Футбол 1/Футбол 2

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