Владислав ВАКУЛА: «Хочется остаться и играть за Шахтер»

Владислав Вакула летом подписал контракт с «Шахтером», однако на правах аренды продолжил выступать за «Мариуполь».
Сейчас 20-летнего атакующего хавбека взяли на сборы «Шахтера», где игрок может доказать тренеру свой уровень и остаться в команде Луиша Каштру.
«Конечно, хочется играть в «Шахтере». Мне предоставилась такая возможность, и я буду делать все, чтобы остаться в команде. Мне есть, чему здесь учиться».
«Вернуться в «Мариуполь»? Критичным это не будет. Просто нужно еще больше работать и стараться», - сказал Вакула.
В первой части сезона УПЛ Вакула провел 15 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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