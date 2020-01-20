Александр БАБИЧ: «Вакула готов к конкуренции в Шахтере»

Экс-игроки «Мариуполя», Владислав Вакула и Игорь Кирюханцев, пройдут зимние сборы в составе «Шахтера».

Наставник «Мариуполя» Александр Бабич поделился мнением по поводу перспектив своих экс-подопечных в донецком клубе:

«Если Вакула у нас был на ведущих ролях в атаке, то в «Шахтере» таких, как он, наверное, каждый второй. То,что он ментально готов к конкуренции – в этом я даже не сомневаюсь. Парень с характером, может, непростым, но к конкуренции он готов.

Тоже понимаю, что Кирюханцев заслужил, чтобы первая команда «Шахтера» обратила на него внимание. Качества, которые у него есть, позволят ему играть на высоком уровне. Насколько ему будет тренер доверять, имея Додо, Болбата на этой позиции? Может, они взяли его, чтобы посмотреть, насколько вырос.

Может, он вернется, а, может, и нет. Не знаю, решать «Шахтеру». Мы в любом случае будем рады видеть его. Мне приятно, что он заслужил».