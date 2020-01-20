Александр БАБИЧ: «Вакула готов к конкуренции в Шахтере»

Наставник «Мариуполя» - о перспективах Вакулы и Кирюханцева

  • 20.01.2020 19:58
  • 611 просмотров
  • 2 комментария
Александр БАБИЧ: «Вакула готов к конкуренции в Шахтере»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Экс-игроки «Мариуполя», Владислав Вакула и Игорь Кирюханцев, пройдут зимние сборы в составе «Шахтера».

Наставник «Мариуполя» Александр Бабич поделился мнением по поводу перспектив своих экс-подопечных в донецком клубе:

«Если Вакула у нас был на ведущих ролях в атаке, то в «Шахтере» таких, как он, наверное, каждый второй. То,что он ментально готов к конкуренции – в этом я даже не сомневаюсь. Парень с характером, может, непростым, но к конкуренции он готов.

Тоже понимаю, что Кирюханцев заслужил, чтобы первая команда «Шахтера» обратила на него внимание. Качества, которые у него есть, позволят ему играть на высоком уровне. Насколько ему будет тренер доверять, имея Додо, Болбата на этой позиции? Может, они взяли его, чтобы посмотреть, насколько вырос.

Может, он вернется, а, может, и нет. Не знаю, решать «Шахтеру». Мы в любом случае будем рады видеть его. Мне приятно, что он заслужил».

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Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 20.01.2020 20:31
    0
    Евгений Давиденко, 20.01.2020 20:21
    Жахіття
    Марідуполь - це Шахтар-2
    Майже всі команди УПЛ якісно підсилились.
    По факту : Марідупль і хтось із (Львів або Карпати ) мають героїчно перейти в Пєрдів..
    Так 1 команда вылетает и вряд ли это будет Мариуполь) мне кажется у мариуполя приличные шансы на топ6 учитывая календарь оставшихся матчей
    Ссылка
    Евгений Давиденко
      Евгений Давиденко, 20.01.2020 20:21
    0
    Жахіття
    Марідуполь - це Шахтар-2
    Майже всі команди УПЛ якісно підсилились.
    По факту : Марідупль і хтось із (Львів або Карпати ) мають героїчно перейти в Пєрдів..
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 20.01.2020 20:31
    0
    Евгений Давиденко, 20.01.2020 20:21
    Жахіття
    Марідуполь - це Шахтар-2
    Майже всі команди УПЛ якісно підсилились.
    По факту : Марідупль і хтось із (Львів або Карпати ) мають героїчно перейти в Пєрдів..
    Так 1 команда вылетает и вряд ли это будет Мариуполь) мне кажется у мариуполя приличные шансы на топ6 учитывая календарь оставшихся матчей
    Ссылка
    Евгений Давиденко
      Евгений Давиденко, 20.01.2020 20:21
    0
    Жахіття
    Марідуполь - це Шахтар-2
    Майже всі команди УПЛ якісно підсилились.
    По факту : Марідупль і хтось із (Львів або Карпати ) мають героїчно перейти в Пєрдів..
    Ссылка
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