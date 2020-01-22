ФЕРНАНДО: «Вернулся в Шахтер и буду бороться за место в составе

Полузащитник Фернандо вернулся в расположение «Шахтера» из аренды в португальском «Спортинге» и рассчитывает завоевать место в основном составе команды Луиша Каштру.

«Всегда готов. Вернулся в «Шахтер», буду бороться за место в команде. Конечно же, это произойдет со временем. Я здесь уже был в прошлом году, хорошо знаю команду».



«Что касается Лиги Европы, то «Бенфика» — очень хороший оппонент, без всяких сомнений. Они играют в прекрасный, сложный футбол. Луиш Каштру португалец, он также хорошо знает этого соперника. Изучим эту команду и постараемся добиться хорошей игры», — сказал Фернадо в интервью каналу «Шахтера» на YouTube.