ФЕРНАНДО: «Вернулся в Шахтер и буду бороться за место в составе

Клуб вернул хавбека из аренды

  • 22.01.2020 14:21
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ФЕРНАНДО: «Вернулся в Шахтер и буду бороться за место в составе
© shakhtar.com

Полузащитник Фернандо вернулся в расположение «Шахтера» из аренды в португальском «Спортинге» и рассчитывает завоевать место в основном составе команды Луиша Каштру.

«Всегда готов. Вернулся в «Шахтер», буду бороться за место в команде. Конечно же, это произойдет со временем. Я здесь уже был в прошлом году, хорошо знаю команду».

«Что касается Лиги Европы, то «Бенфика» — очень хороший оппонент, без всяких сомнений. Они играют в прекрасный, сложный футбол. Луиш Каштру португалец, он также хорошо знает этого соперника. Изучим эту команду и постараемся добиться хорошей игры», — сказал Фернадо в интервью каналу «Шахтера» на YouTube.

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Источник — zbirna.com

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