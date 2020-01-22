КАРИКАТУРА ДНЯ. Давид Луис и Шкодран Мустафи в роли клоунов

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над защитниками лондонского «Арсенала» Давидом Луисом и Шкодраном Мустафи.
На 26-й минуте поединка АПЛ против «Челси» (2:2) Мустафи отдал слишком слабый пас вратарю. Мяч перехватил форвард «Челси», и Луис вынужденно сфолил в своей штрафной, за что получил красную карточку.
«Давид Луис и Шкодран Мустафи едут на тренировку сегодня утром», — прокомментировал Момани свою работу, изобразив футболистов «Арсенала» в виде клоунов.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.