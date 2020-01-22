КАРИКАТУРА ДНЯ. Давид Луис и Шкодран Мустафи в роли клоунов

Защитники «Арсенала» начудили в первом тайме матча с «Челси»

  • 22.01.2020 13:59
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Давид Луис и Шкодран Мустафи в роли клоунов
© ФК Арсенал Лондон. Давид Луис

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над защитниками лондонского «Арсенала» Давидом Луисом и Шкодраном Мустафи.

На 26-й минуте поединка АПЛ против «Челси» (2:2) Мустафи отдал слишком слабый пас вратарю. Мяч перехватил форвард «Челси», и Луис вынужденно сфолил в своей штрафной, за что получил красную карточку.

«Давид Луис и Шкодран Мустафи едут на тренировку сегодня утром», — прокомментировал Момани свою работу, изобразив футболистов «Арсенала» в виде клоунов.

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Источник — Instagram

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