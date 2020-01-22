Сергей ВАКУЛЕНКО: «Жаль, что в Карпатах не было результата»

26-летний украинский защитник Сергей Вакуленко прокомментировал свой уход из львовских «Карпат».

«Очень важно, что у меня была игровая практика, когда выступал за «Карпаты». Также команду возглавил тренер, с которым я работал раньше, поэтому мне было вполне комфортно. Жаль, что не было желаемого результата, но, в целом, вспоминаю только хорошие моменты за время, проведенное во Львове.

Больше всего запомнился матч против полтавской «Ворсклы», в котором мы продемонстрировали настоящий характер «львов», ведь отыгрались и одержали волевую победу — 2:1», — отметил Вакуленко.