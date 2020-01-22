Украину в новом сезоне еврокубков будут представлять 5 клубов

Пока без изменений

  • 22.01.2020 13:15
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  • 2 комментария
Украину в новом сезоне еврокубков будут представлять 5 клубов
© ffu.ua

Несмотря на определенные проблемы с рейтингом страны в таблице коэффициентов, в еврокубковом сезоне 2020/21 Украину продолжат представлять 5 клубов.

УЕФА в среду опубликовал календарь европейских клубных турниров на новый сезон.

Чемпион Украины сразу попадет в групповой этап Лиги чемпионов, а команда, занявшая 2-е место УПЛ, начнет еврокубок с 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Эти матчи пройдут в августе.

В Лиге Европы стартуют три наших клуба. Сразу в групповой этап вместе с 16-ю другими участниками должен попасть обладатель Кубка Украины (или бронзовый призер Премьер-лиги, если Кубок получит участник Лиги чемпионов).

В свою очередь третья команда УПЛ (или четвертая) стартует в третьем раунде квалификации, а победитель плей-офф УПЛ - во втором. Таким образом, нашим делегатам для попадания в основную сетку нужно пройти двух и трех соперников соответственно.

Квота Украины на евросезон-2020/2021

Лига чемпионов

Чемпион УПЛ стартует в групповом раунде.

Жеребьевка - 27 августа, первый тур - 15/16 сентября.

Вице-чемпион УПЛ стартует в третьем квалификационном раунде.

Жеребьевка - 20 июля, матчи - 4/5 августа и 11 августа.

Лига Европы

Обладатель Кубка Украины или бронзовый призер УПЛ стартует в групповом раунде.

Жеребьевка - 28 августа, первый тур - 17 сентября.

Третья или четвертая команда УПЛ стартует в третьем квалификационном раунде.

Жеребьевка - 20 июля, матчи - 6 августа и 13 августа.

Победитель плей-офф УПЛ стартует во втором квалификационном раунде.

Жеребьевка - 17 июня, матчи - 23 июля и в 30 июля.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(10 голосов)

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Комментарии
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 22.01.2020 14:11
    0
    Короче если условный Ингулец выигрывает кубок то плей-офф проводить не будут )))
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 22.01.2020 13:26
    +2
    І добре.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 22.01.2020 13:26
    +2
    І добре.
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 22.01.2020 14:11
    0
    Короче если условный Ингулец выигрывает кубок то плей-офф проводить не будут )))
    Ссылка
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