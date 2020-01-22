Украину в новом сезоне еврокубков будут представлять 5 клубов

Несмотря на определенные проблемы с рейтингом страны в таблице коэффициентов, в еврокубковом сезоне 2020/21 Украину продолжат представлять 5 клубов.
УЕФА в среду опубликовал календарь европейских клубных турниров на новый сезон.
Чемпион Украины сразу попадет в групповой этап Лиги чемпионов, а команда, занявшая 2-е место УПЛ, начнет еврокубок с 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Эти матчи пройдут в августе.
В Лиге Европы стартуют три наших клуба. Сразу в групповой этап вместе с 16-ю другими участниками должен попасть обладатель Кубка Украины (или бронзовый призер Премьер-лиги, если Кубок получит участник Лиги чемпионов).
В свою очередь третья команда УПЛ (или четвертая) стартует в третьем раунде квалификации, а победитель плей-офф УПЛ - во втором. Таким образом, нашим делегатам для попадания в основную сетку нужно пройти двух и трех соперников соответственно.
Квота Украины на евросезон-2020/2021
Лига чемпионов
Чемпион УПЛ стартует в групповом раунде.
Жеребьевка - 27 августа, первый тур - 15/16 сентября.
Вице-чемпион УПЛ стартует в третьем квалификационном раунде.
Жеребьевка - 20 июля, матчи - 4/5 августа и 11 августа.
Лига Европы
Обладатель Кубка Украины или бронзовый призер УПЛ стартует в групповом раунде.
Жеребьевка - 28 августа, первый тур - 17 сентября.
Третья или четвертая команда УПЛ стартует в третьем квалификационном раунде.
Жеребьевка - 20 июля, матчи - 6 августа и 13 августа.
Победитель плей-офф УПЛ стартует во втором квалификационном раунде.
Жеребьевка - 17 июня, матчи - 23 июля и в 30 июля.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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