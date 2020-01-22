Марсельский нонсенс: Виллаш-Боаш рвется в ЛЧ, а клуб ему мешает

Sport.ua - об одном из худших менеджментов в истории

  • 22.01.2020 12:30
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Марсельский нонсенс: Виллаш-Боаш рвется в ЛЧ, а клуб ему мешает
© ФК Марсель. Андре Виллаш-Боаш

Когда после кубкового разгрома любителей в прошлую пятницу Андре Виллаш-Боашу задали вопрос относительно его будущего в «Марселе», он внезапно рассмеялся. «Извините, но я хотел бы ответить честно, однако это невозможно», - заявил тренер.

Со стороны это смахивало на какой-то бред. Как можно думать об отставке, когда твоя команда в чемпионате уступает только «ПСЖ» и не проигрывает во всех турнирах 11 матчей подряд? И какое руководство пойдет на увольнение тренера, сумевшего за полгода нормализовать обстановку в самом нестабильном клубе Франции?

И тем не менее, на пресс-конференции все друг друга прекрасно поняли.

А уже спустя пару часов президент «Марселя» Жак-Анри Эйро стал получать письма с угрозами.

***

В принципе, после прихода Пола Олдриджа иначе быть не могло. Формально британец занял пост советника, но L’Equipe в тот же день раструбил, что он будет отвечать за выгодные продажи лидеров провансальцев в АПЛ.

У «Марселя» действительно препаскудное финансовое положение. Прошлым летом УЕФА оштрафовал клуб на 2 млн евро за превышение дефицита бюджета и заставил резко снизить траты. В итоге бюджет сдулся из 160 до 110 млн евро. Но и этого, видимо, мало.

Виллаш-Боаш прекрасно понимал, в какой клуб нанимается, однако ему обещали, что игроки основы задержатся на «Велодроме» как минимум на сезон. Теперь же получается, что к февралю тренер может не досчитаться ключевых исполнителей и, вдобавок, своего старинного друга Андони Субисарреты, который, собственно, и уговорил Андре прервать творческий отпуск.

Португалец отнюдь не скучал по топовому футболу. В Китае он зарабатывал по 12 млн евро в год чистыми, а затем вдруг все бросил и попробовал себя в роли гонщика на Дакар-2018. Дело обернулось аварией и травмой спины, но Виллаш-Боаш не унывает и, судя по всему, намерен однажды вернуться за руль.


Instagram. Андре Виллаш-Боаш на Дакар-2018

На днях он признался, что мечтал о Латинской Америке, но выбрал «Марсель» из-за великой истории клуба и дружбы с Субисарретой. Андони на «Велодроме» занимает пост спортивного директора и курирует трансферы. Но вездесущий L’Equipe пишет, что баск давно конфликтует с Эйро, который теперь с помощью Олдриджа попытается выжить его из клуба.

Вот только есть две проблемы. Во-первых, Виллаш-Боаш уже дал понять, что уйдет, если уволят Суби. Ну а во-вторых, на улицах Марселя португальца почти что боготворят. И, надо сказать, есть за что.

***

В труднейшей ситуации The Special Two удалось починить то, что в «Марселе» не работало со времен чемпионской команды Дидье Дешама - оборону. В 20 матчах южане пропустили лишь 21 гол, хотя в сезоне-2018/19 аж 60 раз вытаскивали мяч из сетки. После ужасного старта начал оправдывать авансы хорватский центрбек Дуйе Чалета-Цар; набрал лучшую форму в карьере Жордан Амави; энную молодость переживает ветеран Стив Манданда, сумевший даже отвоевать место в основе сборной Франции.

Мгновенно преобразился и главный талант школы «Марселя» Бубакар Камара, едва Виллаш-Боаш перевел его из центра обороны в опорную зону. На новой позиции 20-летний хав успевает подчищать и за коллегами по полузащите, и на флангах. В среднем по сезону у него солидные 2.4 отбора, 1.7 перехвата и 2.4 выноса.

Такая продуктивность игроков обороны позволяет «Марселю» спокойно играть от печки на выездах, где у южан в текущем чемпионате 5 побед и всего 2 поражения в 10 матчах.

Ну а что касается нападения, то тут провансальцев спасает Димитри Пайет. Своенравный хавбек, однажды грозивший нанести себе увечья ради трансфера из «Вест Хэма», нашел общий язык с Виллаш-Боашом и последние полгода играет, словно Евро-2016 и не заканчивалось.

У Димитри более четырех ключевых передач в среднем за игру. Для контекста, у идущего вторым в лиге Анхеля Ди Марии - менее трех. Также у Пайета отменная статистика по точным кроссам (2.4), лонгболлам (2.7) и даже впервые в карьере по отборам (1.1). Разумеется, когда плеймейкер в такой форме, у партнеров нет проблем с моментами. «Марсель» на втором месте в чемпионате по ударам (14.4) после «ПСЖ», а его летний новичок Дарио Бенедетто уже забил 7 мячей.

И это, что особенно ценно, без лучшего игрока последних двух сезонов на «Велодроме» Флориана Товена, который в первых числах сентября был прооперирован и вернется на поле в ближайшие недели.

***

Разумеется, Виллаш-Боаша в Марселе обожают. Его команда умеет побеждать красиво, как это было с «Монако» (4:3); способна терпеть и ждать своего шанса, как уже поняли в «Лионе» (2:1); и даже научилась брать три очка при откровенно плохой игре, как это недавно случилось в Ренне (1:0).

Сегодня любой, кто дружит с португальцем, мил фанатам. Даже Субисаррета, которого они год назад оскорбляли на чем свет стоит из-за странноватых трансферов. Одного из протеже баска - Неманью Радоньича - пресса даже признала худшим новичком года в Лиге 1. Правда, стоило прийти Виллаш-Боашу, как серб превратился в суперсаба и уже забил 5 голов.

А вот его врагам не позавидуешь. Бывало, что в Марселе ультрас и камнями боссов забрасывали, и с палками врывались на тренировку, и даже квартиры неугодных менеджеров взламывали. Не зря Франк Рибери, переходя в «Баварию», аргументировал отъезд желанием «жить с семьей в более безопасном месте». Сегодня Жак-Анри Эйро не зря ходит с удвоенной охраной. Как и Олдриджу, ему на улицах Марселя стало небезопасно.


ФК Марсель. Жак-Анри Эйро

Пока Виллаш-Боаш и его команда приятно удивляют, менеджмент южан наоборот заставляет себя ненавидеть. Взять хотя бы историю с любительским «Трелиссаком». Во Франции есть давняя традиция, что профессиональные клубы оставляют аматорам свою долю от продажи билетов на кубковые матчи. «ПСЖ» в этом году даже футболки раздал и устроил фотосессию с игроками «Лина-Монлери». А вот «Марсель» по-жлобски забрал деньги себе.

***

Эйро делает вид, что так спасает клуб от банкротства, но и в это веры нет. Собственник «Марселя» Фрэнк Маккорт в прошлом уже довел до ручки бейсбольных «Доджерс» и бросил их с долгами в 400 млн долларов. Когда он купил провансальцев в 2016 году, об этом предпочитали не вспоминать, но сейчас делать это все труднее. Особенно когда совсем неподалеку пример «Лиона», у которого в разы меньше болельщицкая база, не такой вместительный стадион и нету выстроенной предшественниками сети фарм-клубов по региону, но его бюджет уже достиг 320 млн и продолжает расти благодаря деловой хватке Жан-Мишеля Ола.

У «Марселя», увы, такого руководителя нет, и потому отставка Виллаш-Боаша - только дело времени. Он резко повысил свои акции на рынке и недостатка в предложениях из топ-лиг явно не будет. Хотя сам тренер и настаивает, что в будущем вернется в «Порту».

С другой стороны, хотелось бы, чтобы это произошло уже летом, а текущий сезон «Марсель» все-таки доиграл в том виде, в котором он есть сейчас. Команда заслужила этот шанс на медали, да и болельщики тоже. Сегодня «Велодром» едва ли не самый громкий стадион во всех топ-лигах. Во время «Дерби Олимпико» игроки «Лиона», кажется, сами боялись победить, а то всякое могло случиться.

Ну а что касается менеджмента, то тут слова излишни. Увы, так иногда бывает, что некогда великий клуб губят плохие управленцы. Нам ли, киевлянам, не знать.

Роман СИНЧУК

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Источник — Sport.ua

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