Ворскла приступила к работе в Турции

Прибыв в Анталью, полтавчане в первый день сбора провели одно тренировочное занятие. Впервые в этом году игроки занимались не беговой работой или фитнесом, а тренировались с мячами. Игроки, уже привыкшие за время непродолжительной работы под руководством Максимова к весьма высоким физическим нагрузкам, получали истинное удовольствие от процесса.
Первый контрольный матч на сборе в Турции «Ворскла» проведет 25 января. Соперником «бело-зеленых» будет представитель Экстраклассы – «Лодзь».
Напомним, что накануне «Ворскла» усилилась Владиславом Кулачем, который подписал с клубом соглашение на полтора года.
Фото ФК Ворскла
Источник — ФК Ворскла
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