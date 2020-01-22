Ворскла приступила к работе в Турции

Прибыв в Анталью, полтавчане в первый день сбора провели одно тренировочное занятие. Впервые в этом году игроки занимались не беговой работой или фитнесом, а тренировались с мячами. Игроки, уже привыкшие за время непродолжительной работы под руководством Максимова к весьма высоким физическим нагрузкам, получали истинное удовольствие от процесса.

Первый контрольный матч на сборе в Турции «Ворскла» проведет 25 января. Соперником «бело-зеленых» будет представитель Экстраклассы – «Лодзь».

Напомним, что накануне «Ворскла» усилилась Владиславом Кулачем, который подписал с клубом соглашение на полтора года.

Фото ФК Ворскла