Каролин ВОЗНЯЦКИ: «Сперва не знала, что делать с Ястремской»

Украинка доставила сопернице немало проблем

  • 22.01.2020 11:05
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Каролин ВОЗНЯЦКИ: «Сперва не знала, что делать с Ястремской»
© wtatennis.com

В поединке 2-го круга Australian Open украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла Каролин Возняцки, хотя доставила сопернице проблемы на старте.

«Ястремская начала очень мощно. Летала по корту, мощно пробивала и была настойчивой. Я не знала, что с ней делать. Но затем она начала совершать ошибку за ошибкой, и я вернулась в игру».

«Кроме того, меня очень поддерживали болельщики, это было невероятно».

«Но на старте у меня не было нужного чувства ритма. У соперницы получилась все, а у меня ничего. Я думала, что не смогу продолжать, но в итоге выстояла», - рассказала Возняцки.

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Источник — WTA

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