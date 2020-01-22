Де Брюйне установил рекорд Премьер-лиги по передачам

Бельгийский хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне установил рекорд АПЛ.
В матче 24-го тура чемпионата Англии обыграл «Шеффилд Юнайтед» (1:0).
Голевую передачу в этой игре отдал Де Брюйне. Это уже 15-й ассист бельгийца в этом сезоне. Таким образом, Де Брюйне стал первым игроком в истории лиги, который отдает минимум 15 передач в трех сезонах подряд.
В сезоне-2016/17 он сделал 18 пасов, в сезоне-2017/18 – 16.
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Источник — Opta
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